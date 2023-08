Viviane Lyra alcança índice olímpico para os 20 km da marcha atlética

A brasileira Viviane Lyra alcançou o índice para participar dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris (França), após terminar a prova dos 20 quilômetros da marcha atlética do Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Budapeste (Hungria), com o tempo de 1h28min36s, o que lhe garantiu, no último domingo (20), a 8ª posição na competição.

A vaga na próxima edição dos Jogos foi garantida porque a carioca terminou a prova abaixo do índice exigido para classificação para os Jogos Olímpicos, que é de 1h29min20s. De quebra Viviane Lyra superou o seu melhor tempo na prova até então, que era de 1h30min57s, alcançado em maio em Rio Maior (Portugal).

“Olha, só felicidade. Vim de uma doença, eu tive hepatite, não competi o Troféu Brasil nem o Sul-Americano. Minha preparação ficou desmantelada, mas tive apoio da equipe médica, meu treinador remanejou o trabalho e seguimos acreditando. O Luís Paulo fez de tudo para estar presente aqui e isso fez toda a diferença, me apoiou em toda a prova. Estamos felizes com o trabalho. É agradecer a Deus por estar com saúde novamente e por ser a oitava nos 20 quilômetros”, declarou a brasileira à assessoria de imprensa da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo).

Agora a brasileira se concentrará na preparação para a prova dos 35 quilômetros do Mundial de Atletismo, que será disputada a partir das 2h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (24).