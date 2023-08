Aberta consulta pública sobre regras para desenvolvimento de produto aeronáutico

Já as alterações propostas ao RBACnº21 têm como objetivo melhorar a redação do texto,deixando-o mais claro, objetivo e conciso para evitar conflitos de interpretação em relação aos requisitos da Organização de Projeto Certificada.

As contribuiçõesdevem ser enviadas à Agência até opróximo dia5 de outubropor meio de formulário eletrônico disponível no Portal da ANAC na página Consultas e Audiências Públicas .



Além do formulário da Consulta Pública nº10/2023, os interessados poderão ter acesso ao texto da minuta, da justificativa,às propostas de emenda eao quadro comparativo das alterações propostas.