Corpos de torcedores do Corinthians são velados no interior de SP

Aprefeitura do município dePindamonhagaba (SP) informou hoje (21) que os corpos de três vítimasdo acidente do ônibus ocorrido no sábado, com torcedores doCorinthians,serão veladoscoletivamentea partir das 14h, em umginásio da cidade.O traslado está sendo feito sob responsabilidade do clube paulista. Os corposforam levados paraa cidade de Betim (MG) na manhã desta segunda-feira (21) e já foram liberados.

Em uma rede social, a prefeitura de Taubaté lamentou profundamente o acidente disse enviar os mais sinceros sentimentos aos familiares, conhecidos das vítimas e aos torcedores do Corinthians. Segundo a nota, o horário e o local de sepultamento será divulgado pelos familiares das vítimas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou lamentar e se solidarizar com os familiares das vítimas e informou que o ônibus não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular.

“A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais”, diz a nota.

O Corinthians, por meio do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Husni, disse que "não resta outra alternativa se não a de manifestar nossas profundas condolências às famílias das vítimas e de colocar o clube à disposição dos familiares e de todos os outros envolvidos". O clube também ofereceu integral colaboração às autoridades que apuram as causas do acidente e trabalham no apoio às vítimas e suas famílias.

“Diante da consternação, dor e profunda tristeza que se abate sobre nós neste momento ao tomarmos conhecimento da verdadeira tragédia ocorrida com o ônibus que transportava bravos torcedores corintianos, depois da partida de ontem contra o Cruzeiro, qualquer coisa que se diga jamais será suficiente, e por isso, elevamos nossos pensamentos a Deus, para que Ele, em sua infinita bondade, acolha nossos companheiros que partiram e conceda a benção de uma rápida recuperação aos feridos”, diz a nota.

Em uma rede social o Cruzeiro se solidarizou com o Corinthians, estendendo os sentimentos às famílias e amigos afetados.

Outros clubes de São Paulo também se manifestaram prestando condolências aos familiares dos torcedores do Corinthians. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos disseram lamentar profundamente a morte de torcedores.