Nota de falecimento – Flávio Hermínio de Carvalho

É com pesar que informamos o falecimento do especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico Flávio Hermínio de Carvalho aos 44 anos. O servidor da ANA faleceu em decorrência de um câncer ontem, domingo, 20 de agosto, em Brasília. Ele deixa a companheira, Gabriela, e os filhos Júlio e Isadora.

Brasiliense, Flávio era graduado em Agronomia pela Universidade de Brasília (UnB) e tinha especialização em Geoprocessamento também pela UnB. O servidor ingressou na ANA em 20 de novembro de 2006, aprovado no concurso daquele ano, e vinha atuando na Coordenação de Conservação e Uso Sustentável da Água da Superintendência de Planos, Programas e Projetos (CCOAS/SPP), onde atuava com projetos no contexto do Programa Produtor de Águas. Apaixonado por futebol, o botafoguense Flávio ocupou Cargo Comissionado Técnico CCT V na Coordenação de Outorga (COOUT), que integra a Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos (SRE).

Nossas profundas condolências aos familiares e a toda família ANA.

