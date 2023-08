Com investimento de R$ 2,2 milhões, grupos táticos da Susepe recebem capacetes balísticos

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou, na última sexta-feira (18/8), a entrega de 450 capacetes balísticos ao Grupo de Ações Especiais (Gaes) e aos Grupos de Intervenção Rápida (GIRs) das dez regiões penitenciárias. Com investimento total de R$ 2,2 milhões, os equipamentos foram adquiridos com recursos do Programa Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo, do governo do Estado.

Ao todo, já foi investido mais de meio bilhão de reais no sistema prisional. O valor tem sido destinado para a aquisição de armamento, equipamentos de proteção e viaturas; e para a readequação da Cadeia Pública de Porto Alegre e da Penitenciária Estadual de Charqueadas II, além de outras unidades prisionais.

Também foram entregues 13 câmeras, um drone, 30 computadores, 15 notebooks e 30 monitores, que serão utilizados pela Inteligência Penitenciária. Somente em equipamentos eletrônicos foram investidos mais de R$ 480 mil com recursos tanto do Programa Avançar quanto do governo federal.

"É importante mostrar para a sociedade o trabalho realizado pela instituição, e como essa atuação reflete diretamente na segurança da rua e das pessoas. E, para isso, os servidores também precisam estar seguros", explicou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

“Esta é mais uma entrega significativa de equipamentos para os policiais penais. Isso permite que tenhamos um efetivo equipado, em especial no caso dos grupos táticos. É uma valorização e um reconhecimento pelo papel que desempenhamos na segurança pública do Estado”, afirmou o superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz.