EGR executa obras e serviços em dez estradas do Rio Grande do Sul nesta semana

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está promovendo obras e intervenções em dez rodovias ao longo desta semana. Serão 21 frentes de trabalho em diversas regiões do Estado. Os esforços incluem construção de viaduto e rotatórias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização viária, roçadas e limpeza de margens.

O fluxo de trabalhadores e a operação de máquinas na pista podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, o cronograma de serviços busca aprimorar as condições das estradas, aproximando regiões, aperfeiçoando segmentos estratégicos e fortalecendo a economia do Rio Grande do Sul. “Além da nossa prioridade de reforçar a segurança dos motoristas, também queremos potencializar o desenvolvimento do Estado por meio de melhorias constantes nos trechos administrados”, salientou o dirigente.

Na Região Metropolitana, no Vale do Sinos, no Paranhana e em estradas que ligam ao Litoral, as equipes realizam reparos localizados entre o km 22 e km 26 da ERS-239, entre Campo Bom e Sapiranga. Na ERS-115, os trabalhos de roçada estarão concentrados do km 2 ao km 42, entre Taquara e Gramado. Na ERS-020, os serviços ocorrem do km 67 ao km 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Nas estradas do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. Também na RSC-453, do km 25 ao km 29, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado, equipes trabalham na manutenção asfáltica do segmento. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, haverá trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-128, do km 13 ao km 30, entre Fazenda Vila Nova e Encantado; na ERS-129, do km 67 ao km 75, em Encantado; na ERS-130, do km 69 ao km 75, em Lajeado; e na RSC-453, do km 38 ao km 50, em Estrela.

Na Serra e Hortênsias, as equipes realizam obras no acesso e de terraplanagem no entorno do viaduto localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Na ERS-235, do km 23 ao km 24 (em Gramado) e do km 2 ao km 3 (em Nova Petrópolis), as equipes atuarão na manutenção asfáltica do pavimento. Além disso, executarão serviços de roçada na ERS-235, do km 63 ao km 74, em São Francisco de Paula; na ERS-115, do km 2 ao km 42, entre Taquara e Gramado; e na ERS-020, do km 67 ao km 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

No Norte do Estado, ocorre a fresagem e a renovação asfáltica entre o km zero e o km 3 da ERS-135, em Passo Fundo. Também ocorre sinalização com instalação de placas e pintura no km 3, além de serviços de roçada e limpeza das margens do km zero ao km 14, entre Passo Fundo e Coxilha, e operações tapa-buracos em toda a via.

Confira a seguir a relação das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos.

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

Execução de serviços no entorno do viaduto e terraplanagem da área da elevada.

Construção de rotatória em Lajeado

RSC-453, no km 27, em Lajeado.

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados

RSC-453, do km 25 ao km 29, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

ERS-235, do km 23 ao km 24, em Gramado.

ERS-235, do km 2 ao km 3, em Nova Petrópolis.

ERS-239, do km 22 ao km 26, entre Campo Bom e Sapiranga.

ERS-135, do km zero ao km três, em Passo Fundo.

Sinalização

ERS-135, instalação de placas e pintura no km 3, em Passo Fundo.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-128, do km 13 ao km 30, entre Fazenda Vila Nova e Encantado.

ERS-129, do km 67 ao km 75, em Encantado.

ERS-130, do km 69 ao km 75, em Lajeado.

RSC-453, do km 38 ao km 50, em Estrela.

ERS-235, do km 63 ao km 74, em São Francisco de Paula.

ERS-115, do km 2 ao km 42, entre Taquara e Gramado.

ERS-020, do km 67 ao km 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

ERS-135, do km zero ao km 14, entre Passo Fundo e Coxilha.

Tapa-buracos

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda extensão da rodovia.

A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.