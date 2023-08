Em transmissões ao vivo, Estado e iniciativa privada analisam desempenho econômico de setores produtivos

O desempenho econômico do setor atacadista e de mais quatro segmentos industriais do Estado será analisado em nova rodada de lives do Diálogos Setoriais, que terá início nesta segunda-feira (21/8), com transmissão pelo canal da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no YouTube.

Os encontros virtuais, que ocorrem às 14h, reunirão representantes da iniciativa privada e da Receita Estadual para avaliar as informações econômicas divulgadas na última edição do boletim RS360, publicado na sexta-feira (18/8), no site Receita.Doc . O informativo revela a performance de vendas, compras de insumos, investimentos em bens de capital e outros dados estratégicos observados até o mês de junho, retirados da base de registros tributários do fisco gaúcho.

O ciclo de transmissões ao vivo será aberto pelo atacado gaúcho, setor que vem experimentando comportamento de relativa estabilidade no volume de vendas nos últimos 12 meses (julho de 2022 a junho de 2023), na comparação com o mesmo período anterior. No recorte por área, o destaque vai para o segmento de bebidas, que registrou variação positiva de 13,3% nas comercializações no mesmo período analisado.

Na quarta-feira (23/8), será a vez de analisar a atividade econômica da indústria de tintas e solventes, cuja performance de vendas apresentou uma sólida expansão (5,7%), entre julho do ano passado e junho de 2023. O crescimento supera, inclusive, o desempenho do setor químico gaúcho, que observou um aumento de 1% na circulação de mercadorias no mesmo período de comparação.

Os indicadores da indústria coureiro-calçadista, um dos principaisplayersprodutivos do Estado, serão debatidos na quinta-feira (24/8). O levantamento da Receita Estadual mostra que o segmento acumula o montante de R$ 19,7 bilhões em vendas nos últimos 12 meses, o que representa uma expansão de 6% no período.

Na sexta-feira (25/8), ocorre a live da indústria de embalagens plásticas. Fechando o ciclo de diálogos econômicos, a atividade têxtil e de vestuário será examinada no dia 6 de setembro. Ambos os segmentos registraram retração no volume de vendas nos últimos 12 meses.

O Diálogos Setoriais é uma iniciativa do programa Desenvolve RS, que tem o objetivo de ampliar o diálogo entre fisco e representantes do setor produtivo gaúcho. O programa, oriundo dos projetos da agenda Receita 2030, é composto por uma série de ações voltadas para a ampliação da competitividade da economia do Estado.

Cronograma de transmissões

Atacado

Segunda-feira (21/8), às 14h

Tintas e solventes

Quarta-feira (23/8), às 14h



Coureiro-calçadista

Quinta-feira (24/8), às 14h



Embalagens plásticas

Sexta-feira (25/8), às 14h



Têxteis e vestuário

Quarta-feira (6/9), às 14h