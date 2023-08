Polícia de MG identifica corpos de três vítimas de acidente de ônibus

A Polícia Civil de Minas Gerais informou queforam identificados oscorposde três vítimas do acidentecomumônibus de torcedores do Corinthiansna Rodovia Fernão Dias,na madrugada deste domingo(20),que deixou sete mortos .De acordo com a polícia, são três homens, e a liberação dos corpos deverá ocorrer ainda hoje.

O ônibus com torcedores do time paulista sofreu um acidente na BR-381 (Fernão Dias), sentido São Paulo, na madrugada de hoje, no município de Brumadinho (MG). Segundo a concessionária da rodovia, aArterisFernão Dias, o ônibusperdeu o controle em uma curva,chocou-se contra o talude, um terreno inclinado na lateral da pista,e,na sequência,tombou.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que o veículo transportava 48 pessoas. No entanto, no fim da tarde, a corporação corrigiu o número para 43. Desse total, setefaleceram e 27 precisaram ser socorridos e levados paraquatro hospitais da região: o Hospital Municipal de Betim (MG); o Hospital Municipal de Oliveira (MG); o Hospital João 23, em Belo Horizonte; e o Hospital Municipal de Contagem (MG), onde está a maior parte das vítimas feridas.

Já os corpos dos sete torcedores mortos no acidente foram levados ao Posto Médico-legal de Betim (MG).

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), o ônibus que transportava os torcedores do Corinthians estava irregular : não possuía registro e também não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros.

Segundo a concessionária da rodovia, as duas faixas de rolagem, no local onde ocorreu o acidente,foram liberadas para tráfegoenão há mais filas de veículos na região.