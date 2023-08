Governo anuncia criação do Cadastro Estadual de Habitação

Para identificar a demanda habitacional do Estado e subsidiar uma política para a área, o governo lançaráo Cadastra RSna segunda-feira (21/8), às 14h,no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). A ferramenta foi elaborada pela Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e estará disponível no site da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab).

Também haverá a assinatura de um termo de cooperação entre a Sehab e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) para divulgação do Cadastra RS por meio do Tudo Fácil, central de serviços que reúne, integra e disponibiliza serviços públicos de diferentes órgãos do Estado.

O ato integra a programação da Semana Estadual de Habitação (Semehab) e terá a presença do vice-governador Gabriel Souza e dos titulares da Sehab, Fabrício Peruchin, e da SPGG, Danielle Calazans.

Aviso de pauta

O quê:Lançamento do Cadastra RS.

Quando:Segunda-feira (21/8), às 14h

Onde:Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Centro Histórico.