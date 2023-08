Presidente da EBC participa de fórum do Brics e defende parcerias

Neste sábado (19), o diretor-presidente daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, participou da cerimônia de abertura do Fórum de Mídia do Brics, em Joanesburgo, na África do Sul. O evento reúne representantes de agências e emissoras públicas da Rússia, Índia, China e África do Sul, além de veículos de outros países que não pertencem ao bloco, como Espanha, Angola, Zimbábue e Egito.

Em seu discurso, Doyle destacou a importância da mídia, em especial das emissoras públicas, para fortalecer o papel dos países do bloco no cenário internacional. “Acreditamos que este evento é importante para ampliar a voz dos países do Brics, contribuindo para a construção de uma sociedade global, plural e cosmopolita, em que a paz e a cooperação permaneçam sempre como seu principal objetivo. Um amplo diálogo sobre o papel da mídia é condição necessária para construir esse futuro”, apontou.

Doyle explicou aos participantes qual é o papel daEBCe seus veículos no campo público e na comunicação governamental brasileira e ressaltou o interesse em estabelecer novas parcerias e intercâmbio de conteúdos. O objetivo, segundo ele, é diversificar a programação e as fontes de notícia dos veículos daEBC.

“A troca de conteúdos, produções e notícias entre aEBCe as emissoras públicas de todo o mundo resultará no aprofundamento do conhecimento mútuo de nossas histórias, realidades, culturas, manifestações artísticas e nossos povos. A volta do Brasil ao cenário internacional significa que queremos cooperar com outras nações em diversas áreas e também na comunicação”, afirmou.

O Brics é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontroanual que reúne a cúpula de chefes de Estado tem início na próxima terça-feira (22), também em Joanesburgo.

Internacional

A viagem à África do Sul faz parte da estratégia de expansão de parcerias e inserção internacional daEBCe de seus veículos. A agenda inclui ainda um encontro com dirigentes da South África Broadcasting Company (SABC), para dar início às negociações para um acordo de intercâmbio de conteúdos. AEBCjá tem acordo de cooperação com a agência chinesa Xinhua, representada no Fórum por seu presidente, Fu Hua.

Desde o início do ano, já foram assinados acordos de cooperação com mídias públicas da China , Portugal e Argentina . Em setembro,está previsto mais um acordo com veículos públicos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Nos planos, está também a volta daTV Brasil Internacionale ampliação da capacidade de transmissão daRádio Nacional, para todos os continentes.