Jéssica Pereira e Willian Lima faturam ouro em GP de Judô na Croácia

Jéssica Pereira, campeã da última seletiva nacional, arrematou o ouro após venceu com umwaza-aria marroquina Soumiya Iraoui na final dos 52 Kg.

O segundo ouro do dia foi arrematado por Willian Lima que derrotou o uzbeque Sardor Nurillaev nas punições (3 a 1), na última luta dos 66kg.

O GP de Zagreg reúne 600 atletas de 80 países. A delegação brasileira conta com 24 judocas (13 mulheres e 11 homens).

