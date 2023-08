Leite assina decreto sobre regularização fundiária e anuncia retomada do A Casa é Sua e lançamento do Regulariza, Tchê

Como parte da solenidade de abertura da 1ª Semana Estadual de Habitação,o governador Eduardo Leite e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabrício Peruchin, assinam o decreto que dispõe sobre as políticas estaduais de regularização fundiária.

No evento, que será realizado na segunda-feira (21/8),na Sala de Recitais da Ospa, eles também irão anunciarduas importantes medidas: a retomada do programa A Casa é Sua e o lançamento de um programa pioneiro no Estado, o Regulariza, Tchê.

O decreto atualiza o que está em vigor desde 2004, possibilitando a execução do Regulariza, Tchê, já que prevê a inclusão de áreas municipais na regularização fundiária, diferentemente do Regulariza RS, que trata de aéreas do Estado ocupadas irregularmente. Como parte do programa A Casa É Sua, o governador irá anunciar quais serão os 23 municípios que receberão recursos para a construção de moradias populares.

A Semana Estadual de Habitação ocorre de 21 a 28 de agosto e marca o Dia Nacional da Habitação, comemorado em 21 de agosto.

Aviso de pauta

O quê: Assinatura do decreto sobre regularização fundiária, anúncio da retomada do programa A Casa é Sua e lançamento do programa Regulariza, Tchê

Quando: Segunda-feira (21/8), às 10h30

Onde:Sala de Recitais da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501)