Leite discute ações com a prefeitura de Porto Alegre para melhorar a segurança em bairros carentes

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (17/8), o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, discutiram ações conjuntas de intervenção do poder público em bairros carentes da Capital, com o objetivo de qualificar a segurança pública.

Leite apresentou a Melo algumas das iniciativas governamentais nesse sentido, em especial a partir do RS Seguro, programa que, em breve, agregará novas ações transversais nessas comunidades. O governo do Estado pretende combinar, além das intervenções de segurança, trabalhos nas áreas de cultura, esporte, urbanismo e educação.

“As ações em conjunto entre governo estadual e prefeituras são essenciais para melhorar a segurança pública e a qualidade de vida, mostrando de maneira eficiente a presença do poder público nessas comunidades mais carentes”, afirmou Leite. “Isso resulta em uma maior eficácia na prevenção do crime, no acesso a serviços básicos e no desenvolvimento sustentável das comunidades, contribuindo para reduzir a criminalidade e melhorar a vida das pessoas.”

Melo ressaltou a necessidade de atenção especial e de trabalho colaborativo entre os governos municipal e estadual, com foco nos bairros Rubem Berta e Cruzeiro do Sul. O prefeito apresentou, ainda, dados mostrando que a insegurança está entre as maiores preocupações dos moradores da Capital, principalmente entre os habitantes de comunidades carentes.

"Os secretários e o prefeito estão à disposição para ajudar no mapeamento dos serviços existentes nos bairros e onde há dificuldades dentro dos microterritórios. Para dar certo, também é preciso contar com a participação popular. Somos parceiros verdadeiros para entrar nesse processo", disse Melo.

Também participaram da reunião o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário-executivo do RS Seguro, delegado Antônio Padilha, e os secretários municipais de Serviços Públicos, Marcos Felipi, do Desenvolvimento Social, Léo Voigt, da Segurança, Alexandre Aragon, e da Cultura, Henry Ventura.