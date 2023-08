Exposição virtual dos editais Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil está no ar

Em respeito ao compromisso assumido pela Fundação Nacional de Artes – Funarte com os contemplados, está no ar a exposição virtual dos editais Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil. No site , os trabalhos premiados estão acompanhados de breve texto sobre as obras e currículo resumido dos autores. Ademais, a página eletrônica possui recursos de acessibilidade, como audiodescrição e VLibras.

Em 2022, por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil e do Centenário da Semana de Arte Moderna, a gestão anterior desta Funarte lançou as premiações, que tinham como objetivo “a seleção de projetos de design gráfico digital de medalhas comemorativas inspiradas estética e/ou simbolicamente" no Bicentenário da Independência do Brasil e no Centenário da Semana de Arte Moderna, "visando estimular o pensamento crítico, bem como a difusão das artes visuais digitais, em geral”. Na ocasião, foram agraciados dez projetos em cada edital.

Acesse aqui ou nas páginas dos editais Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil .