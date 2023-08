Governo do Estado reabre a Ala de Psiquiatria do Hospital Infantil de Florianópolis

Fotos: Eduardo Valente / Secom

No Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, um momento de celebração marcou a reabertura da Ala de Psiquiatria da unidade. Após nove anos de espera, o setor foi completamente reformado, resultando em um espaço mais adequado e moderno para o atendimento de pacientes infantis que necessitam de cuidados psiquiátricos. A cerimônia de reabertura ocorreu na manhã desta quinta-feira, 17, e contou com a presença do governador Jorginho Mello e da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O investimento destinado à reforma foi de R$ 2,1 milhões. O novo espaço possui uma área construída de 589 metros quadrados com nove leitos de internação e atende todas as especificações técnicas necessárias à segurança do paciente.

O governador Jorginho Mello reforçou o seu compromisso em melhorar a vida e a saúde da população catarinense. “Uma das prioridades do governo é a saúde, cuidar das pessoas é o que queremos fazer cada dia mais. O Hospital Infantil é o único aqui na região que atende emergência psiquiátrica, então a gente precisava olhar com carinho o espaço físico para acolher essas crianças”.

:: Mais fotos no álbum abaixo

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Infantil Joana de Gusmão é reconhecido como referência em pediatria em Santa Catarina. A reforma da ala de psiquiatria não apenas visa oferecer tratamento de qualidade, mas também proporcionar um ambiente acolhedor para os pacientes.



A secretária da Saúde, Carmen Zanotto, destacou a importância dos novos leitos na atenção psiquiátrica infantil. “A saúde mental está entre as nossas prioridades. Juntamente com a direção e equipe, identificamos as demandas da estrutura e dos equipamentos e finalizamos esta obra tão importante. Esta é uma unidade diferenciada, cada criança poderá ficar com o seu acompanhante num espaço individualizado dentro das normas e das exigências. A saúde mental no estado precisa ser olhada desde o aprimoramento da atenção primária e estamos fazendo isso”.

Cada quarto conta com banheiro individual, visando proporcionar mais conforto e privacidade aos pacientes. O atendimento será realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diversas áreas da saúde, garantindo uma abordagem abrangente e integrada no tratamento. Além das acomodações para os pacientes, o espaço tem posto de enfermagem, sala de reuniões, sala administrativa, sala de exames e curativos, depósitos para equipamentos e materiais de limpeza, refeitório, entre outros.

Foto: Reprodução/Secom SC

Antes da reforma, o hospital contava com cinco leitos de psiquiatria, que agora serão integrados à nova ala. Somente em 2022 o HIJG atendeu 355 pacientes em 791 consultas ambulatoriais com uma taxa de ocupação de 92,85% dos leitos.