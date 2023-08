Jazz e música instrumental agitam o Savassi Festival 2023, em Belo Horizonte (MG)

Com programação musical intensa de jazz e música instrumental, o Savassi Festival 2023 será realizado entre os dias 20 e 27 de agosto, e ocupará diferentes espaços de Belo Horizonte (MG). Shows, oficinas, ensaios abertos, mesas de debates, bate-papos e residências artísticas para mulheres integram a programação. Com mais de 20 anos de trajetória, o festival atua nas áreas de fomento e formação de público. O evento foi contemplado no edital Prêmio Funarte Festivais de Música 2022, e conta com algumas atividades gratuitas.

Segundo os organizadores, o Savassi Festival 2023 busca difundir o jazz e a música instrumental para todos os públicos. Com o conceito “Outros tempos”, a iniciativa desenvolve desde a formação de plateia, com projetos como o Jazzinho, voltado para crianças, agenda de shows na cidade para todas as idades, até a realização de congressos e atividades reflexivas e formativas. Na programação, as ações "TRAMA - Treinamento e Residência Artística para Mulheres da Música"; "Estúdios de Portas Abertas", “IV Congresso Pensar Música”; "Música em Livro", e shows gratuitos pela série "Ensaio Aberto".

O festival realiza shows em ruas e espaços públicos como nos palcos que serão montados na Praça Floriano Peixoto, Praça da Liberdade e em dois pontos da Savassi, na Av. Getúlio Vargas. Outros locais que vão receber as ações do encontro: Café com Letras, Estúdio Engenho, Conservatório de Música da UFMG, Sonastério, Fundação de Educação Artística, Livraria Jenipapo, Livraria da Rua, Quixote Livraria e Café, CasaCor Minas, Galeria Resistor, Instituto Cidades Criativas e Clube de Jazz do Café com Letras. Em alguns espaços são cobrados couvert artístico e os valores podem ser conferidos no site ( https://savassifestival.com.br/home/ ).

Serviço:

Savassi Festival 2023

Temporada: 20 a 27 de agosto

Informações sobre a programação do festival aqui

Local: Belo Horizonte, Minas Gerais (MG).

Projeto foi contemplado no edital Prêmio Funarte Festivais de Música 2022