Encontro ANS reúne mais de 200 pessoas em solenidade de abertura

Após três anos, o Encontro ANS voltou a ser realizado de forma presencial. O evento promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar reuniu mais de 230 pessoas na noite da terça-feira 15/8, em Brasília.

Todos os diretores da ANS participaram da solenidade de abertura, que contou também com a participação do senador Hiran Araújo e do deputado federal Luiz Ovando.

O diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, fez a primeira fala, destacando a importância do retorno à realização do evento que reúne representantes de todo o ecossistema da saúde suplementar: “O Encontro ANS reflete o compromisso da Agência com a transparência e com o diálogo com toda a sociedade. Serão dois dias de integração e compartilhamento de boas práticas para debatermos o aperfeiçoamento de um setor que atende mais de 25% da população brasileira”, pontuou.

Paulo Rebello em discurso de abertura do evento

O deputado federal Luiz Ovando, médico, ressaltou o papel dos prestadores de serviços de saúde e a importância da valorização do clínico. Já o senador Hiran Gonçalves defendeu que sejam criados marcos legais adequados, com foco na inovação, acesso e utilização de recursos.

Na sequência, o diretor de Normas e Habilitação das Operadoras, Jorge Aquino, falou sobre os custos em saúde: “Zelar pela sustentabilidade econômico-financeiro do setor é uma missão da qual não abrimos mão. Estaremos aqui nesses dois dias abertos a dialogar e a receber sugestões”, afirmou.

O diretor de Normas e Habilitação dos Produtos, Alexandre Fioranelli, destacou o trabalho técnico realizado pelos servidores da ANS e a oportunidade que o Encontro ANS representa: “O objetivo principal do evento é auxiliar o setor a se desenvolver. Desenvolver é mudar com aperfeiçoamento. Portanto, o foco é incentivar a mudança estrutural que seja benéfica”, enfatizou.

A diretora de Fiscalização da ANS, Eliane Medeiros, focou sua fala na qualidade da assistência: “À ANS foi dada a missão de promover a defesa do interesse público. Dessa forma, precisamos estar atentos aos desafios para garantir que o paciente tenha sempre um atendimento de qualidade. Para isso, é fundamental amplificar a comunicação e promover o diálogo”, ressaltou.



O diretor de Desenvolvimento Setorial, Mauricio Nunes, encerrou a noite agradecendo a presença de todos e reforçando a relevância do Encontro: “Esse é o principal evento de integração da ANS com o setor regulado e com o ecossistema da saúde suplementar. Vamos aproveitar os painéis e as mesas de atendimento nesses dias”, convidou.



O evento segue nos dias 16 e 17/8 com painéis e mesas de atendimento a operadoras. Veja aqui a programação.