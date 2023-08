Workshop para empreendedores aborda crescimento empresarial

Segundo levantamento realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o município de São Paulo lidera a lista das cidades que apresentam melhores condições para o empreendedorismo no ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), referente ao período 2022/2023.

Com o objetivo de levar conhecimento aos empreendedores da região que desejam alavancar seus negócios, a Entrepreneurs’ Organization realizará entre os dias 22 e 25 de agosto, o evento EO Connecta Brasil – Edição São Paulo.

A programação começa no dia 22 de agosto com jantar para empresários e empresárias convidados, o EO Test Drive Dinner. Nos dias 23 e 24 de agosto o Workshop Scaling Up será aberto também para não membros da EO no Hotel Pullman Vila Olímpia e liderado por um dos fundadores da organização, Verne Harnish, autor do best seller Scaling Up, o mesmo tema do workshop. Ele vem pela primeira vez ao Brasil para participar desse evento e promover a oficina de crescimento empresarial, que já ajudou mais de 12 mil empresas, localizadas em mais de 70 países, a escalarem seus negócios mais de 10 vezes, nos últimos 40 anos.

“Estamos orgulhosos por trazer Verne Harnish para falar com os membros da EO e também para o cenário empreendedor nacional”, reforça a empresária e presidente da EO São Paulo, Gabriela Oliveira.

Além do workshop, no dia 25 de agosto os membros da EO irão participar de um tour de inovação a empresas e centros de pesquisas nas cidades de Cajamar e Campinas, no Interior de São Paulo. No circuito de visitas estão a Natura, CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), Instituto de Tecnologia – Unicamp, Instituto Eldorado e CNPEM – Sirius (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais). Na ocasião, os empresários e empresárias terão a oportunidade de conhecer estratégias de empresas, como da Natura, e soluções através do polo de inovação de Campinas, como o acelerador de partículas Sirius.

“O EO Connecta Brasil – Edição São Paulo é uma oportunidade para empreendedores que estão em busca de inspiração, aprendizado e conexões genuínas”, conclui Michael Fukuda, empresário em tecnologia e diretor da EO Brasil.

Sobre a Entrepreneurs’ Organization (EO)

A EO é uma comunidade para empreendedores que tem o objetivo de ajudar líderes individuais a atingir o seu potencial por meio de conexões e atividades diferenciadas. Fundada em 1987 por um grupo de jovens empreendedores nos Estados Unidos, a EO está presente em mais de 75 países, reunindo mais de 18 mil pessoas no mundo. No Brasil, a EO chegou em 2013 em São Paulo e, posteriormente, se expandiu para o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Em São Paulo, são cerca de 50 membros de diversos setores. No Brasil, este número ultrapassa 250 empreendedores.

Serviço

Evento: EO Connecta Brasil - Edição São Paulo

EO Test Drive (Exclusivo para empresários e empresárias convidados)

Data: 22 de Agosto de 2023

Jantar exclusivo para empresários associados a EO com a presença de Verne Harnish, criador da metodologia Scaling Up.

Local: Restaurante Il Trivia Vila Olimpia São Paulo

Horário: a partir das 17:30

RSVP - com Júlia – (11) 94184-4775





Workshop: Oficina de Crescimento Empresarial (Scaling Up Workshop)

Ministrado por Verne Harnish, criador da metodologia Scaling Up.

Datas: 23 e 24 de Agosto de 2023

Local: Hotel Pullman Vila Olímpia – São Paulo – SP

Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000

Horário: das 8h às 18h

Parceiros estratégicos: XP, Localiza, Koifman & Borshcheid e b2finance

Produção: Zoli Eventos

Outras informações sobre o evento e inscrições no workshop com Júlia – (11) 94184-4775

Informações para a imprensa:

Pedidos de entrevistas, credenciamento no evento e outras solicitações de jornalistas:

Regina Antonelli

RA Comunica

São Paulo, SP – (11) 9 9963 1122 (VIVO – WhatsApp) I

[email protected] I www.racomunica.com.br