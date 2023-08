HiTHIUM e TÜV Rheinland formam parceria estratégica para promover transição à energia verde e de baixo carbono

No dia 8 de agosto, a Xiamen HiTHIUM Energy Storage Technology Co., Ltd. (chamada de HiTHIUM) e a TÜV Rheinland da China continental (chamada de TÜV Rheinland) assinaram um acordo de cooperação estratégica em Xiamen. As duas empresas engajarão na cooperação total e abrangente na área de produtos de armazenamento de energia, incluindo inovação em tecnologia de armazenamento de energia, inovação tecnológica em toda a cadeia, desenvolvimento profissional e aplicação ao mercado global. Eles se comprometerão a promover a segurança do setor de armazenamento de energia e a transição globalàenergia verde e de baixo carbono.

Segundo o acordo, as duas empresas cooperarão principalmente em serviços de certificação e testes de produtos de armazenamento de energia de lítio de grande capacidade. Por ser especializada em sistema de armazenamento de energia de bateria, a HiTHIUM possui as tecnologias essenciais para armazenamento de energia, além de recursos de fabricação para pesquisa e desenvolvimento. Aproveitando as vantagens da TÜV Rheinland em certificação e teste de produtos de armazenamento de energia, os produtos de armazenamento de energia da HiTHIUM atenderão melhor aos padrões internacionais, fornecendo maior segurança e confiabilidade aos clientes globais. Por meio de vantagens complementares e compartilhamento de recursos, as empresas continuarão se voltando ao mercado global de armazenamento de energia, avançando a tecnologia dos produtos, treinando talentos, construindo a marca e outros aspectos da cooperação, alcançando um desenvolvimento bom para ambas as partes na era do amplo armazenamento de energia.

Monee Pang, vice-presidente da HiTHIUM, afirmou: "A TÜV Rheinland é renomada por seus serviços de certificação e testes rigorosos e de alta qualidade. Desde 2021, a HiTHIUM vem colaborando de perto com a TÜV Rheinland, executando vários projetos relevantes de certificação. Essa cooperação estratégica aprofunda ainda mais a parceria. A HiTHIUM continuará focando em segurança e custo do armazenamento de energia, acelerará a inovação nas principais tecnologias de célula de armazenamento de energia e desenvolverá e introduzirá mais soluções de armazenamento de energia de alta qualidade que atendam aos padrões internacionais, facilitando a aceleração global da transiçãoàenergia verde e de baixo carbono".

Li Weichun, vice-presidente dos serviços globais de produtos de eletrônica de potência da TÜV Rheinland e gerente geral de serviços de produtos comerciais e solares na China continental, comentou: "A assinatura deste acordo é um importante marco na colaboração entre as duas empresas. A TÜV Rheinland, sendo líder tecnológica em baterias de lítio e certificação de armazenamento de energia, continuará potencializando sua expertise tecnológica, estabelecendo uma base sólida para a cooperação estratégica com a HiTHIUM em áreas como certificação e teste da qualidade de produtos, bem como acesso a mercados estrangeiros".

Sobre a HiTHIUM

Fundada em 2019, a HiTHIUM é líder em fabricação de produtos de armazenamento de energia de bateria estacionária de máxima qualidade para aplicações em escala de serviços de utilidade bem como comerciais e industriais. Com quatro centros de P&D distintos e várias instalações de produção "inteligente", as inovações da HiTHIUM incluem melhorias revolucionáriasàsegurança das suas baterias de lítio-íon, bem como aumentos em eficiência e ciclo de vida. Com fundadores e executivos sêniores que acumulam décadas de experiência na área, a HiTHIUM alavanca sua especialização em sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS, battery energy storage system) para fornecer aos parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras unidades de produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique e Califórnia. A HiTHIUM despachou 10 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh apenas em 2022, e está ampliando sua atual capacidade de produção de 45 GWh para 70 GWh até o final de 2023.

