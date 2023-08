Grupo Lenovo: resultados do primeiro trimestre 2023/24

O Grupo Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre, com receita do Grupo de US$12,9 bilhões e um lucro líquido de US$ 191 milhões em um padrão de relatório financeiro fora de Hong Kong [HKFRS][1].

A receita dos negócios fora do segmento de PCs representou 41% da receita do Grupo, com o negócio liderado por serviços alcançando forte crescimento e lucratividade sustentada, demonstrando ainda mais a eficácia da estratégia de transformação inteligente da Lenovo.

O Grupo continua a tomar medidas proativas para manter a relação entre Custos e Receita (E/R) resiliente e impulsionar a lucratividade sustentável, ao mesmo tempo em que investe para o crescimento e a transformação. O Grupo continua comprometido em dobrar o investimento em inovação no médio prazo, incluindo um investimento adicional de US$ 1 bilhão em três anos para acelerar a implantação de inteligência artificial (IA) para empresas em todo o mundo, especialmente dispositivos de IA, infraestrutura de IA e soluções de IA.

Apesar do mercado desafiador do último trimestre e das condições macroeconômicas desfavoráveis, a Lenovo vê sinais de estabilização e melhoria do mercado, os preços dos componentes atingindo o ponto mais baixo e acredita que o mercado de dispositivos para clientes pode se recuperar e retomar o crescimento no segundo semestre deste ano fiscal.

Destaques financeiros:

1T 23/24 milhões de US$ 1T 22/23 milhões de US$ Variação Receita do Grupo 12.900 16.956 (24 %) Receita bruta 228 691 (67 %) Receita líquida(lucro atribuível aos acionistas) 177 516 (66 %) Receita líquida(lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS) [1] 191 556 (66 %) Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 1,48 4,39 (2,91)

Citação do presidente do conselho e diretor executivo, Yuanqing Yang:

"No último trimestre, o ambiente macro apresentou desafios, e nosso segmento de hardware permaneceu em uma fase de ajustes, mas persistimos na execução de nossa estratégia. Nossos segmentos de serviços alcançaram forte crescimento e lucratividade sustentada. Nosso mix de receitas não relacionadas a PC da receita do grupo aumentou ainda mais em relação ao ano anterior, demonstrando a eficácia de nossos mecanismos de crescimento diversificado, e continuo com um otimismo cauteloso em relaçãoàrecuperação de nossos negócios nos próximos trimestres. À medida que continuamos a impulsionar a inovação e a transformação inteligente, estou confiante na posição de longo prazo para oferecer lucratividade e crescimento sustentáveis no futuro."

O investimento adicional de US$ 1 bilhão em IA aproveita a liderança existente

A Lenovo continua a adotar a IA em todos os aspectos, construindo suas vantagens em capacidade de computação do clienteàborda,ànuvem eàrede. Avanços em Modelos Largos de Linguagem e conteúdo gerado por IA marcam um grande salto no desenvolvimento e aplicação de IA e servem como um catalisador e acelerador que está impulsionando a adoção da IA. Nos próximos três anos, a Lenovo está investindo mais US$ 1 bilhão em IA, que se concentrará no fornecimento de dispositivos de IA, infraestrutura de computação pronta para IA e otimizada para IA e conteúdo gerado por IA incorporado às soluções inteligentes de setores verticais para ajudar os clientes a melhorarem sua produtividade.

O abrangente portfólio de IA do Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) classificou a empresa como a terceira no mundo em infraestrutura de hardware de IA. Está também liderando o caminho para projetar a próxima geração de sistemas de IA com tecnologia NVIDIA. O servidor ThinkSystem SR675 V3 da Lenovo incluirá em breve as recém-anunciadas GPUs NVIDIA L40S, que ajudarão os profissionais de todo o mundo a avançar a IA e levar aplicativos de IA generativa, como chatbots inteligentes, ferramentas de pesquisa e resumo para usuários de todos os setores. A ISG está investindo US$ 100 milhões para aumentar ainda mais seu programa de inovadores de IA, que já forneceu mais de 150 soluções de IA de ponta, mais de 70 plataformas otimizadas para IA, com 45 parceiros ISV em seu primeiro ano.

O Grupo de Soluções e Serviços (SSG) está usando a IA de forma abrangente em todo o seu portfólio, incluindo inteligência de dispositivo alimentada por IA para suporte preditivo, agentes geradores de IA incorporados em sua oferta de serviços e soluções verticais aumentadas por IA.

O Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) integrou a IA em todos os aspectos do ciclo de vida do dispositivo, desde o uso da IA para extrair percepções do usuário a serem usadas no design e análise do produto; triagem de pré-produção para vulnerabilidades de código; fabricação, incluindo planejamento de peças, inspeções de qualidade e otimização. Pensando no futuro, a Lenovo está liderando a mudança transformadora na computação pessoal, onde, para atender às necessidades de novas cargas de trabalho de IA generativas, o PC também precisará se transformar em um PC de IA. A Lenovo vê o futuro dos PCs com IA como uma mistura híbrida e revolucionária de tecnologias de cliente, de borda e de nuvem, que traz funcionalidade aprimorada, velocidade, criatividade e experiências realistas imersivas.

Em um nível de operações, a Lenovo usa IA em toda a produção inteligente da empresa, cadeia de suprimentos, atendimento ao cliente e muito mais para impulsionar a eficiência, a previsão e a tomada de decisões.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG): alta margem e forte crescimento

Oportunidade:

Nos próximos três anos, a tendência de transformação digital e inteligente continuará a estimular o forte crescimento dos gastos globais com TI, especialmente em serviços de TI. Ao mesmo tempo, a demanda geral por soluções verticais, incluindo cidade inteligente, fabricação inteligente, educação inteligente e varejo inteligente, espera um forte crescimento até 2026.

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023/24:

O SSG está registrando um forte crescimento e alta lucratividade, com receita de US$ 1,7 bilhão, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, com uma alta margem operacional de mais de 21%.

O segmento de serviços de suporte foi protegido como o principal motor de lucro, ao mesmo tempo em que houve um progresso significativo na expansão dos serviços gerenciados e dos serviços de projetos e soluções, que, juntos, agora representam mais da metade da receita do SSG (aumento de 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior).

O SSG continua a construir um forte portfólio de negócios para Soluções digitais no local de trabalho.

Crescimento sustentável:

O SSG está adotando a tendência de ‘como serviço’ (aaS - as-a-Service), local de trabalho digital, serviços de sustentabilidade e nuvem híbrida, ampliando suas ofertas inovadoras e incorporando esses blocos de construção horizontais em soluções verticais para ajudar os clientes a melhorarem a experiência e a produtividade dos funcionários.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (Infrastructure Solutions Group, ISG): gerando crescimento em áreas importantes

Oportunidade:

A atualização da infraestrutura de TIC, impulsionada pela forte demanda de IA, está se acelerando ainda mais. Também há expectativa de forte crescimento em serviços, borda e software empresarial.

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023/24:

A receita diminuiu em relação ao ano anterior (US$ 1,9 bilhão, queda de 8% em relação ao ano anterior) devidoàredução geral da demanda de computação de servidor do provedor de serviços em nuvem (CSP), às restrições de GPU que afetam a demanda total de IA eàtransição mais lenta do que o esperado do setor para a plataforma de próxima geração.

O ISG alcançou um hipercrescimento em Armazenamento, Software, Serviços e Computação de Alto Desempenho (HPC), com o armazenamento registrando um crescimento anual de três dígitos, o que torna a Lenovo o 4 o maior fornecedor de armazenamento do mundo.

maior fornecedor de armazenamento do mundo. O ISG continua a se destacar em IA, com crescimento de três dígitos no segundo semestre de 2022, com pesquisas do setor posicionando a empresa como a número três do mundo em infraestrutura de hardware de IA.

Crescimento sustentável:

A Lenovo continuará investindo no desenvolvimento de infraestrutura pronta para IA e otimizada para IA, como computação de borda com tecnologia de IA, nuvem híbrida com IA e servidor e armazenamento que suportam cargas de trabalho centradas em IA.

O ISG permanece com o foco na ampliação de sua visão como o parceiro de infraestrutura mais confiável para os clientes em sua transformação digital e inteligente.

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): mantendo a liderança

Oportunidade:

Embora o mercado de dispositivos inteligentes continue sob pressão, há novas oportunidades para o mercado de espaços inteligentes e para a próxima geração de dispositivos de IA.

Desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023/24:

A receita diminuiu em relação ao ano anterior para US$ 10,3 bilhões (queda de 28% em relação ao ano anterior) devido aos desafios do mercado, mas a Lenovo manteve sua posição no primeiro lugar no mercado global de PCs (23,2%).

O segmento de smartphones atingiu um recorde de 10 anos em ativações no primeiro trimestre e fortaleceu ainda mais suas ofertas premium e 5G com o lançamento da nova família motorola razr.

Demonstrou grande potencial de crescimento nas áreas de colaboração inteligente e espaços inteligentes.

Crescimento sustentável:

Temos o compromisso de investir em inovação para construir uma competitividade de longo prazo, incluindo a construção da próxima geração de dispositivos de IA.

O plano de crescimento de três anos para smartphones está ajudando a alcançar um crescimento premium nos redutos da América do Norte e da América Latina, bem como um hipercrescimento nas regiões da Ásia-Pacífico e EMEA.

O IDG continua a se expandir para um portfólio mais diversificado de dispositivos inteligentes, incluindo software e serviços enriquecidos para construir ainda mais seu ecossistema.

[1] a medida não-HKFRS foi ajustada excluindo as variações líquidas do valor justo dos ativos financeiros a valor justo por meio de lucro ou perda, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições; reestruturação e outros encargos; e os correspondentes efeitos do imposto de renda, se for o caso.

GRUPO LENOVO RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2023 (em milhões de US$, exceto por dados de participação)

1T 23/24

1T 22/23

Variação Ano/Ano Receita 12.900 16.956 (24 )% Lucro bruto 2,252 2,869 (22 )% Margem de lucro bruto 17.5 % 16.9 % 0.6 pts Despesas operacionais (1,862 ) (2,092 ) (11 )% Despesas de P&D

(incluído nas despesas operacionais) (451 ) (511 ) (12 )% Relação/despesas/receitas 14,4 % 12,3 % 2,1 pts Lucro operacional 390 777 (50 )% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (162 ) (86 ) 87 % Receita bruta 228 691 (67 )% Tributação (45 ) (152 ) (70 )% Lucro no período 183 539 (66 )% Participações societárias minoritárias (6 ) (23 ) (71 )% Lucro atribuível aos acionistas 177 516 (66 )% Lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS[1] 191 556 (66 )% Lucro por ação (em centavos de US$) Básico 1,48 4,39 (2,91 ) Diluído 1,43 4,01 (2,58 )

