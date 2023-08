Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio de Campos Novos celebra mais de 1,3 mil cirurgias no 1º semestre

A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, localizada em Campos Novos, está comemorando resultados expressivos no número de cirurgias realizadas este ano. Nos primeiros seis meses de 2023, o Hospital alcançou um marco significativo, realizando mais de 1.300 cirurgias, incluindo procedimentos nas áreas de Otorrinolaringologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Proctologia, Bucomaxilofacial e Ginecologia.

O diretor do hospital, Rafael Manfredi, compartilhou sua perspectiva sobre os recentes sucessos. “A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio vem numa crescente expressiva em relação às cirurgias eletivas de média complexidade de toda a região do Meio Oeste de Santa Catarina. No primeiro semestre de 2023 foram mais de 1.300 cirurgias realizadas”, disse Manfredi.

Conforme o dirigente, a linha de trabalho para o ano 2023 busca diminuir o tempo de espera cirúrgico dos pacientes com uma oferta ainda maior de procedimentos. “Estamos comprometidos em alinhar nossos esforços com as metas do governo estadual de reduzir as filas cirúrgicas. Através de nosso trabalho constante, temos contribuído para aumentar o volume de cirurgias eletivas, buscando fornecer atendimento de qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de espera cirúrgico para pacientes de toda a região do Meio Oeste catarinense”, complementa.



A instituição é conveniada à Secretaria de Estado da Saúde e reconhecida como uma Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde certificada pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do Ministério da Saúde. O Hospital vem desempenhando um papel importante na redução das filas cirúrgicas e no fornecimento de atendimento de qualidade a pacientes de toda a região.