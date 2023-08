Brasil vence Irã em estreia na Copa do Mundo de futebol de cegos

Uma publicação compartilhada por CBDV (@cbdvoficial)

Atual campeão e dono de cinco títulos, o Brasil chegou à vitória sobre os iranianos com um gol de Cássio, cobrando pênalti, faltando pouco mais de um minuto para o intervalo. No futebol de cegos, as partidas são realizadas em dois tempos de 15 minutos, em um campo com as mesmas dimensões de uma quadra de futsal.

Cássio, aliás, é um dos veteranos da equipe brasileira em Birmingham. Ele e Jefinho estiveram presente nos títulos de 2010, 2014 e 2018 e buscam o tetracampeonato mundial, assim como o técnico Fábio Vasconcelos, que venceu a Copa do Mundo como goleiro (única posição do futebol de cegos em que o atleta enxerga) em 2010 e treinador nas duas conquistas seguintes.

O Mundial masculino teve início na terça-feira (15), enquanto o feminino, realizado pela primeira vez, começou na segunda-feira (14) - este sem participação do Brasil. A competição segue até o próximo dia 25 de agosto.