Encontro internacional vai discutir aviação menos poluente na América Latina. Participe!

OCorsiaprevê a compensação de emissões de CO2provenientesdos voos internacionaiscom o objetivo de atingir o crescimento neutro de carbono, ou seja, que as emissões permaneçam nos mesmos níveis observados em 2020, sem que o setor aéreo precise parar de crescer. As emissões podem ser compensadas por meio da compra de créditos de carbono ou uso de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF).

A ANAC tem atuado, tanto no âmbito nacional quanto internacional, no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis e teve participação ativa no programa Combustível do Futuro, do Ministério de Minas e Energias.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC