Futebol solidário reúne torcedores, autoridades e empresários em Sumaré

Fechando o mês de julho (29), foi realizado no Centro Esportivo de Sumaré - Vereador José Pereira o Jogo das Estrelas Futebol Solidário. O evento contou com a participação de craques do esporte em comemoração aos 155 anos da cidade. A entrada para o evento foi um quilo de alimento não perecível, em prol de causas beneficentes. Os portões do estádio foram abertos a partir das 14 horas para uma partida pré-liminar das escolinhas de futebol. O Jogo das Estrelas teve início às 15 horas com a presença da mídia local e do público da cidade.

Além dos empresários da cidade, ex- jogadores do futebol nacional e internacional também estiveram presentes, como o goleiro Gilmar, ex-Palmeiras, o lateral Pavão, ex-São Paulo, Nilson, ex-Flamengo e Corinthians, Alexandre Rosa, ex-Palmeiras, Diego Macedo, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, Jean Carlo, ex-Palmeiras, Zenon, ex-Corinthians e seleção brasileira, Macedo, ex-São Paulo, Vasco e Grêmio, Ezequiel, ex-Corinthians, Marcelo Wernek, ex-árbitro de futebol, Tonhão, bicampeão pelo Palmeiras, Muller, tetracampeão mundial, Viola, tetracampeão Mundial, Amaral, ex-seleção brasileira e Palmeiras, Rogerinho R9, da Seleção Brasileira de amputados, também craque do Corinthians e o Ademir da Guia (Divino), que fez parte da Academia Alviverde. Também estiveram presentes o Mestre do Piseiro, Thiago Ferraz, e os sósias dos jogadores Ronaldinho Gaúcho, Piqué e muito mais.

Segundo Gil Santos, coordenador da Seleção Craques Master Brasil, o evento foi um sucesso com presença de várias autoridades, dentre eles Luiz Dalben, prefeito de Sumaré, Hélio Silva, presidente da Câmara Municipal, Dirceu Dalben, Deputado Estadual e Eder Ruzza, secretário da cidade. "O encontro reuniu torcedores, autoridades, empresários, admiradores e ex- atletas do futebol brasileiro e mundial que fizeram história, em uma tarde recheada de nostalgia e boas memórias, unindo esporte à responsabilidade social", relata.

O evento contou com a colaboração de vários empresários da cidade: Good Bom Supermercados, Construtora Peconi, Farmacia Virginelli, Domus Construtora, Caroba Transportes, Labutare, Garra Sport, Farmácia do Wellington, Carnes America e Papaguara da Sorte.

Serviço

Realização GS7 Eventos esportivos - Craques Master Brasil.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Sumaré.