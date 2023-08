Brasileiro: Athletico derrota Cuiabá no encerramento da 19ª rodada

O Athletico-PR derrotou o Cuiabá por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15) na Arena da Baixada, para assumir a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Com a vitória na partida que encerrou a 19ª rodada da competição, o Furacão chegou aos 31 pontos. Já o Dourado permanece com 28, na 8ª colocação.

A etapa inicial do confronto entre Athletico-PR e Cuiabá não foi de grandes emoções. Assim, o placar só foi alterado um pouco antes do intervalo. Aos 44 minutos Khellven virou a bola da direita para a esquerda e encontrou o uruguaio Canobbio, que cabeceou com categoria para superar o goleiro Walter.

Logo aos 6 minutos da etapa final o Furacão voltou a colocar a bola no fundo do gol do Dourado, mas o gol do chileno Vidal acabou anulado pelo juiz após intervenção do VAR (árbitro de vídeo). Assim, a vitória final foi confirmada apenas aos 36 minutos, quando Cuello tocou para o meia-atacante argentino Bruno Zapelli, que bateu firme.