Funarte participa do Encontro Nacional de Gestores da Cultura

A Funarte participa do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, nos dias 14 e 15 de agosto, em Vitória, Espírito Santo. O Encontro reúne mais de mil representantes do setor, vindos das 27 unidades da Federação. Na abertura, o Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (SIGLA) recebeu mais de 800 pessoas, entre gestores e gestoras de instituições, representantes de entidades e servidores e servidoras. O evento contou com as presenças da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da Presidenta da Funarte, Maria Marighella, de membros da Diretoria Colegiada da Fundação e de representantes de secretarias do MinC e de outras entidades a ele vinculadas.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, realizou a palestra “Garantia dos Direitos Culturais no atual contexto brasileiro”. Na mesa de diálogoCultura: uma estratégia para o Brasil. Desigualdades, ações afirmativas e acessibilidade cultural, apresidenta da Funarte fez um balanço sobre o conjunto de programas lançados na retomada da instituição, destinados às áreas de circo, dança, teatro, artes visuais e música.

O diretor-executivo da Funarte, Leonardo Lessa destaca que é de uma estratégia coletiva participar do Engcult, “iniciativa única e inaugural, de um encontro de gestores e gestoras de todo o país, atuantes nas três esferas de governo”, no sentido de “somar esforços na construção do papel estratégico das artes e da cultura nesse novo ciclo”. O diretor acrescenta: “A Ministra Carmen Lúcia, em sua brilhante fala sobre cultura, democracia e liberdade deu o tom do primeiro dia do encontro: ‘É preciso culturalizar a democracia!’.

A agenda de abertura incluiu apresentações de dança e música.

