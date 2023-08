Fundopem de julho aprova R$ 114,38 milhões em incentivos para a indústria

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) distribuiu R$ 114,38milhões em incentivos no mês de julho. O valor foi fechado na reunião do Grupo de Análise Técnica (Gate) do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap). No encontro, realizado no dia 11 de agosto, foram aprovados oito projetos, que vão gerar 153 empregos diretos.

São duas empresas de pequeno porte, quatro de médio porte e duas de grande porte, instaladas nos municípios de Antônio Prado (1), Estância Velha (1), Garibaldi (1), Pelotas (1), Porto Alegre (1), Rondinha (1), Santa Maria (1) e São Gabriel (1). Estão distribuídas em sete regiões: Central (1), Metropolitana do Delta do Jacuí (1), Fronteira Oeste (1), Rio da Várzea (1), Serra (2), Sul (1) e Vale do Rio dos Sinos (1). As indústrias contempladas são dos setores de alimentos, coureiro calçadista, metal-mecânico e madeira, celulose e móveis.

O maior incentivo foi para a empresa de médio porte Metalúrgica Cofelma Ltda, do setor metal-mecânico. Localizada em Santa Maria, na Região Central, a metalúrgica terá benefício de R$ 50,46 milhões. O menor valor foi para a empresa, também de médio porte, ANS Impressões Gráficas Ltda, do setor de madeira, celulose e móveis. Com operação em Porto Alegre, a empresa recebeu R$ 748,6 mil de benefícios.

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas – o apoio é oferecido por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.

O programa é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O titular da pasta, Ernani Polo, salienta que o programa continua atraindo empresas dos mais diversos setores e que é um caminho para fomentar cada vez mais o desenvolvimento econômico e social do Estado. “Por meio de incentivos como o Fundopem, o governo continua apoiando o empreendedor e potencializando a indústria gaúcha”, disse o secretário.