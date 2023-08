Hospital e Maternidade Tereza Ramos reforça importância do leite humano para o desenvolvimento do bebê

A amamentação é uma troca de afeto entre a mãe e o bebê. O mês de agosto é designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o Agosto Dourado e simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, sendo a cor dourada relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, o Banco de Leite, fundado em 1996, atende em média 540 mães por mês.

“O leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa para o seu desenvolvimento. O leite doado passa por um processo rigoroso de controle de qualidade, antes de ser distribuído para os bebês. Os prematuros, de baixo peso, internados na UTI neonatal do hospital se alimentam do leite humano doado”, explica a enfermeira Melissa Crestani, responsável pelo Banco de Leite e coordenadora da maternidade do HTR.

Além da doação, o intuito do banco de leite também é orientar as puérperas, como são chamadas as mulheres logo após o parto, sobre o aleitamento materno e como fazer massagem para retirar o leite sem que aconteça o empedramento. Os profissionais do Banco de Leite também realizam a coleta, rotulagem, processamento, controle de qualidade, armazenamento e distribuição do leite cru e pasteurizado, conforme a prescrição médica, para os bebês internados na Neonatologia do Hospital, visando a melhoria da qualidade de vida da população. São atendidas mães de toda Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures) e outros municípios de Santa Catarina.

“Eu sou doadora desde março deste ano. É muito importante fazer a doação do leite materno, pois eu posso ajudar o próximo. Tenho um bebê pequeno e sei da relevância. Vejo a dificuldade das outras mães que não conseguem doar. Tenho orgulho em ser doadora e incentivo as outras mães a doar, e assim podemos salvar vidas”, salientou a mamãe Milena Maia Alves.

As mães que sentem dificuldades ao amamentar seus bebês podem procurar o serviço, que oferece um espaço próprio para a retirada do leite. O alimento é armazenado adequadamente e encaminhado ao lactário, conforme a dieta prescrita pelo médico.

Instalado no primeiro andar do Hospital Tereza Ramos, o banco de leite funciona das 7h às 19h. O Centro Obstétrico da instituição está aberto 24 horas para receber gestantes e mães que necessitam de auxílio na fase de amamentação. “Amigo da Criança”, o Hospital Tereza Ramos está localizado na rua Marechal Deodoro, 799, Centro, em Lages. O telefone é (49) 3251-0022.

Confira os atuais 15 bancos de leite de SC:

Banco de Leite Humano Alimente uma Vida – Maternidade D. Catarina Kuss

Banco de Leite Humano de Blumenau

Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen

Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Tereza Ramos

Banco de Leite Humano do Hospital Helio Anjos Ortiz

Banco de Leite Humano do Hospital Infantil Joana de Gusmão

Banco de Leite Humano do Hospital Jaraguá

Banco de Leite Humano do Hospital Nossa Senhora da Conceição

Banco de Leite Humano do Hospital Regional de S.José Dr. Homero de Miranda Gomes

Banco de Leite Humano do Hospital São Francisco

Banco de Leite Humano Doutor Dino Gorini

Banco de Leite Humano e Central de Informações de Aleitamento Materno – (CIAM)

Banco de Leite Humano Hospital Regional do Oeste – Chapecó

Banco de Leite Humano Sr. Klaus Schumacher

Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas

Confira os atuais oito postos de coleta em SC:

ESF Central – Itaiópolis, SC

Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital Santa Cruz de Canoinhas

Posto de Coleta do Hospital e Maternidade Sagrada Família

PCLH – Amamenta Brusque

Núcleo de Apoio ao Aleitamento Materno

Posto de Coleta hospital universitário Polydoro Ernani de São Thiago Posto de Coleta de Leite Humano CHU

Posto de coleta de leite humano do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria