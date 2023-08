Flamenguista acusado de matar palmeirense vira réu

A Justiça de São Paulo tornou réu otorcedor do FlamengoJonathan Messias Santos da Silva,de 33 anos,acusado de matar com uma garrafada a torcedora do PalmeirasGabrielaAnelli, de 23 anos. De acordo com o Tribunal de Justiça paulista, a denúncia do Ministério Público(MP)foi aceita ontem (14) e decretada a prisão preventiva do réu. Ele estavapreso provisoriamente desde 25 de julho.

Jonathan é acusado de ter arremessado uma garrafa de vidro contra torcedores do Palmeiras, na área externa doestádio do time paulista, o Allianz Parque,antes do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em8 de julho.

Estilhaços atingiram o pescoço de Gabriela, que foi hospitalizada e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu dois dias depois.A partir de umainvestigação minuciosa de imagens de câmeras da região, e de testemunhas, a polícia disse ter concluído que Jonathanéa pessoa que aparece jogando a garrafa em direção aos torcedores do Palmeiras. Detalhes como a roupa usada por Jonathan, a barba e até o som da garrafa quebrando foram decisivos na perícia.

Jonathan Messias, que é professor e atuava como diretor-adjunto de uma escola municipal no Rio, foi preso em casa. Ele não tem antecedentes criminais.

Em nota,o advogado dedefesa de Messias,José Victor Moraes Barros,disseque seu cliente se declara inocente, eque já ingressou com um pedido dehabeas corpuscontra a decisãoda prisão preventiva.

O advogado ressaltou que irá apresentar resposta à acusação do MP.“Após a citação do meu cliente, vamos apresentar a resposta à acusação, onde iremos arrolar as testemunhas, bem como apresentar o laudo da nossa perícia técnica, além de pedir a nomeação dos peritos técnicos.”