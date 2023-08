Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023: lançado o ‘Guia de Leitura Simplificada’

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), publicou, em seu site, oGuia de Leitura Simplificadado Edital Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023.

Neste ano, a previsão de investimento por meio da Funarte é de cerca de R$ 100 milhõesna Política Nacional das Artes. A Bolsa Funarte de Mobilidade Artística, que é parte dessa política, tem como objetivo promover, no território nacional e no exterior, a circulação das artes brasileiras e ações de formação e intercâmbio artístico, por meio do apoio financeiro para o custeio de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de agentes dos segmentos alcançados pela Fundação, bem como das suas obras desses realizadores.

Em linguagem mais simples, oGuia de Leitura Simplificada – Bolsa Funarte de Mobilidade Artísticaexplica como concorrer no edital. No programa, serão investidos R$ 2,4 milhões em bolsas culturais – parte do total de R$ 52 milhões destinados aos primeiros programas do novo conjunto de mecanismos da Funarte.

O manual, que ajuda às pessoas a compreenderem, passo a passo, todas as regras e etapas do processo de seleção, é mais uma das ações de democratização do Programa Funarte Retomada.

A publicação está organizada em seis partes:

1. Informações Gerais;

2. Inscrições;

3. Seleção;

4. Compromissos;

5. Anexos e Modelos; e

6. Fale com a Funarte

Novos programas



Uma das prioridades do Ministério da Cultura e da nova gestão da Funarte, a Política Nacional das Artes é conduzida pela Fundação. A entidade anunciou o lançamento de mais quatro programas de este ano, além da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística.

Acesse o Guia e a página do edital abaixo



Acesse o "Guia de Leitura Simplificada – Bolsa Funarte de Mobilidade Artística”, aqui.

Acesse aqui a página da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023

Conheça outros programas da Funarte aqui, na seção "Editais" (nas páginas específicas de cada edital)