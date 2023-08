Governo analisa projetos para criação de loteria estadual

Ao todo, nove empresas foram autorizadas a apresentar projetos para a implantação e operação dos serviços lotéricos no Rio Grande do Sul.O governo do Estado, por meio da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), publicou o resultado do procedimento de manifestação de interesse (PMI) para dar início à criação de uma loteria estadual.O documento foi divulgado nesta terça-feira (15/8), no Diário Oficial do Estado.

As empresas autorizadas têm o prazo de 120 dias para apresentação dos estudos. Em seguida, os documentos serão analisados pela equipe técnica. Antes da publicação final da concessão, prevista para o primeiro semestre de 2024, a Separ irá realizar consulta e audiência públicas.

Mais informações disponíveis na página do projeto .