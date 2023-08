Palmeiras arranca vitória para assumir vice-liderança do Brasileiro

O Palmeiras arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro com um gol aos 51 minutos do segundo tempo, na noite desta segunda-feira (14) no Allianz Parque. Com este triunfo o Verdão assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 34 pontos.

Em uma partida na qual a defesa da Raposa teve boa atuação e conseguiu segurar o poderoso ataque do Palmeiras por quase todo o jogo, o atacante argentino Flaco López aproveitou bola levantada na área por Raphael Veiga para apenas escorar para o fundo do gol e garantir a vitória do Verdão já nos acréscimos. Para a equipe de Minas o revés representou terminar a 19ª rodada da competição na 12ª posição com 24 pontos.

A liderança do Brasileiro continua sendo do Botafogo, que, com uma vitória de 3 a 1 sobre o Internacional, no último sábado (12) no Nilton Santos, fechou o primeiro turno do Brasileiro com incríveis 47 pontos. Esta é a melhor campanha que uma equipe já fez na história na primeira metade da competição nacional. Em 19 jogos são 15 vitórias e dois empates.

FELIZ ANIVERSÁRIO! ????????



Torcida joga junto, Fogão vira sobre o Internacional e alcança a melhor campanha da história do primeiro turno. LÍDER ABSOLUTO DO BRASILEIRÃO! ???????????? #Botafogo119Anos pic.twitter.com/iZaLGo7GT6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 13, 2023

Já a terceira posição da classificação é ocupada pelo Grêmio, que bateu o Fluminense por 2 a 1 de virada, no último domingo (13) em Porto Alegre. O revés deixou a equipe das Laranjeiras na 6ª posição com 31 pontos.

Final de jogo: #Grêmio 2x1 Fluminense

Noite de vitória e de estreias aqui na Arena! Com gols de Ferreira e Bitello, viramos a partida e voltamos para a vice-liderança do #Brasileirão2023 . ???????? #GRExFLU pic.twitter.com/lqnwKgjYF4 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 13, 2023

Outros resultados:

Atlético-MG 1 x 0 Bahia

Corinthians 3 x 1 Coritiba

América-MG 0 x 1 Goiás

Flamengo 1 x 1 São Paulo

Fortaleza 4 x 0 Santos

Bragantino 1 x 1 Vasco