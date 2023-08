ANA recebe delegação do Equador para Oficina Final do Projeto Fortalecimento da Rede Hidrológica

Entre 14 e 16 de agosto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) promove a Oficina Final do Projeto Fortalecimento da Rede Hidrológica, Implementação de uma Sala de Situação e Capacitação Técnica para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Equador. Participam do evento representantes do Ministério do Ambiente, Água e Transição Ecológica (MAATE) e do Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI), ambos do Equador; da Agência Brasileira de Cooperação (ABC); além de servidores da ANA.

A solenidade de abertura aconteceu na manhã desta segunda-feira (14) com a participação da diretora da Agência Ana Carolina Argolo; da assessora especial Internacional, Gisela Forattini; da especialista em qualidade da água e sedimentos do INAMHI Jeaneth Cartagena; do analista de sistema de informação de recursos hídricos do MAATE Daniel Borja; e da analista de projetos da ABC Grazieli Adjafre.

A programação do evento abordará a cooperação técnica amazônica em gestão de recursos hídricos. A assessora Internacional Gisela Forattini abordará a implementação e a relevância do projeto na agenda internacional da ANA, enquanto a superintendente de Planos, Programas e Projetos, Flávia Oliveira, fará apresentação sobre o Projeto Amazonas e o Projeto GEF Amazonas. Também serão abordadas as visões equatoriana e brasileira sobre o Projeto de Cooperação Bilateral Brasil-Equador e os desafios da gestão de eventos críticos na Amazônia.

Além disso, na terça-feira (15), acontecerá uma visita técnica à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Brasília, com a presença do diretor técnico da OTCA, embaixador Carlos Lazary. Na ocasião serão apresentados o Observatório Regional Amazônico (ORA), a Rede Hidrológica Amazônica e a Rede de Qualidade de Água Amazônica. Os participantes ainda terão a oportunidade conhecer a Sala de Situação da OTCA.

O evento se encerrará na quarta-feira (16) com a avalição do Projeto de Cooperação Brasil/Equador, por meio da aplicação de metodologia da Agência Brasileira de Cooperação.

