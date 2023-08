Intelsat Conclui Liberação do Espectro de Banda C para Implantação de 5G

Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e líder em fornecer conectividade a bordo, irá receber quase US$ 3,7 bilhões no quarto trimestre após concluir a compensação de frequência da banda C, oferecendo oportunidades estratégicas futurasàempresa e seus acionistas.

"A transição da banda C da Intelsat facilita serviços 5G mais amplos nos EUA, ao mesmo tempo em que reforça nossa posição financeira", disse Dave Wajsgras, Diretor Executivo da Intelsat. "Alcançamos este marco bem antes das expectativas e estou extremamente orgulhoso da equipe da Intelsat e do trabalho árduo que levou a esta conquista excepcional."

A ordem de transição da banca C de FCC estabeleceu um prazo para liberar o espectro até dezembro de 2025, mas ofereceu pagamentos de incentivo aos operadores de satélite se liberado antes de dezembro de 2023. Com a certificação validada agora concluída, a Intelsat irá receber pagamentos de realocação acelerada no total de US$ 3,67 bilhões.

"Metade destes recursos será utilizada para desalavancar nosso balanço patrimonial, segundo nossos acordos de dívida, enquanto o restante forneceàIntelsat várias opções para agregar valor e oportunidades a todas as nossas partes interessadas", disse Wajsgras. "A equipe da Intelsat está bem posicionada para se manter líder no setor de comunicações via satélite, enquanto continuamos transformando a empresa para o futuro."

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat tem foco em fornecer comunicações via satélite perfeitas e seguras a governos, ONGs e clientes comerciais através da rede mundial de última geração e serviços gerenciados da empresa. Ao fechar a brecha digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre oceanos, vejam continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde sua fundação há seis décadas, a empresa vem sendo sinônimo de "pioneirismo" no setor de satélites em serviço a seus clientes e ao planeta. Respaldando-se em um legado de inovação e visando enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora têm em vista os "próximos pioneiros" no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Melissa Longo - [email protected]; +1 240-308-1881