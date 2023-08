Gabriel Souza participa de formação sobre primeira infância na Universidade de Harvard

Gabriel lidera a formulação de iniciativas para primeira infância no Estado por meio do Gabinete de Projetos Especiais -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participa, desegunda (14/8) a sexta-feira (18/9),do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, realizado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

A formação busca qualificar e engajar gestores públicos, representantes de organizações multilaterais, lideranças da sociedade civil, acadêmicos e formuladores de políticas públicas na elaboração de iniciativas voltadas ao desenvolvimento pleno das crianças, da gestação aos seis anos de idade.O gabinete do vice-governador é responsável pela formulação de iniciativas para essa faixa etária por meio do Gabinete de Projetos Especiais (GPE).

“Sabemos da relevância dessa fase para a vida das pessoas e estar aqui, com tantos líderes do mundo e especialistas no tema, vai nos ajudar ainda mais no cumprimento da missão de desenvolver políticas públicas estratégicas para esse período tão importante da vida”, destaca Gabriel.

Ele é uma das 40 lideranças indicadas a participar da formação, realizada pelo Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) em parceria com a faculdade de Harvard e oInstituto de Ensino e Pesquisa (Insper). A participação de Gabriel é custeada pelo núcleo. Entre as atividades previstas estão debates sobre estudos de caso, compartilhamento de experiências, análises de indicadores e visitas técnicas.

“Até sexta-feira, teremos uma imersão que reúne conhecimento científico, casos de sucesso, tendências e atividades práticas sobre o desenvolvimento e a qualificação de políticas e programas para a primeira infância. É uma oportunidade ímpar, que certamente nos auxiliará na melhor tomada de decisão e no correto uso dos recursos para a criação e a execução de iniciativas voltadas às crianças”, detalha o vice-governador.

Ações pela primeira infância

O governo do Estado apresentou este ano uma série de novas ações pela primeira infância gaúcha. Entre elas, o investimento de R$ 1,6 bilhão na área em 2023 , a elaboração de um painel interativo com indicadores de cinco aspectos relacionados à faixa etária, os quais serão norteadores para a construção de políticas públicas, e a ampliação do número de municípios que aderiram ao programa Primeira Infância Melhor (PIM), que estará presente em 94% do território gaúcho (467 municípios)a partir de setembro.