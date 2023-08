Rio Grande do Sul sedia primeira oficina de elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital

O Rio Grande do Sul sediará, na terça-feira (15/8), a primeira oficina de elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital, promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos com colaboração do governo estadual. O encontro reunirá representantes dos governos dos estados e municípios da Região Sul, com o objetivo de debater e apoiar a construção do documento que servirá como guia para a ação do governo federal no período entre 2024 e 2027.

A atividade será realizada no Instituto Caldeira (Travessa São José, 455, Navegantes - Porto Alegre), das 8h às 18h. Às 14h, participam da agenda a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o governador Eduardo Leite, o secretário de Governo Digital do governo federal, Rogério Mascarenhas, e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Aviso de pauta

O quê: oficina de elaboração da Estratégia Nacional de Governo Digital

Quando: terça-feira (15/8), das 8h às 18h – cerimônia oficial às 14h

Onde: Instituto Caldeira (Travessa São José, 455, Navegantes – Porto Alegre)