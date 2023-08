ANTT divulga desempenho ambiental de concessionárias de rodovias

Economia Há 3 horas Em Economia Atividade econômica desacelera e cresce 0,43% no 2º trimestre Em 12 meses, o indicador fica positivo em 3,35%, revela BC

Economia Há 3 horas Em Economia Mercado eleva para 2,29% projeção do crescimento da economia em 2023 Estimativa da inflação se mantém em 4,84%