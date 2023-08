ANS lança Painel de Informações do Rol

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) lançou, na quarta-feira, 09/08, o Painel de Informações do Rol , uma ferramenta interativa que apresenta os dados econômicos de todas as incorporações feitas a partir de 2022, utilizados no processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

O painel dinâmico apresenta todas as tecnologias submetidas diretamente à ANS pelo formulário eletrônico disponível no portal, conhecido como FormRol, e permite fazer a pesquisa por procedimentos ou medicamentos, e por classe terapêutica do medicamento. Também é possível filtrar a busca por ano de submissão da proposta e de inclusão no Rol.

“O novo painel permite que toda a sociedade acompanhe os resultados das análises econômicas de incorporações de tecnologias feitas pela ANS, de forma prática e simplificada”, destaca o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

Os dados levantados pela ANS no decorrer do processo de atualização do Rol podem ser conferidos na ferramenta, por meio de recursos que indicam os impactos orçamentários estimados para cada tecnologia em diferentes cenários. Também são apresentados os resultados das avaliações econômicas das tecnologias, com a indicação de tipo de análise realizada (custo-utilidade, custo-efetividade, custo-minimização e outros), incluindo os desfechos adotados (Anos de vida ganhos ajustados pela qualidade - AVAQ e anos de vida ganhos - AVG, por exemplo). Assim, a ferramenta oferece a possibilidade de os dados serem usados em estudos a longo prazo, inclusive para o monitoramento das incorporações realizadas.

A pesquisa também pode ser feita sobre as tecnologias não incorporadas, com dados relativos às avaliações econômicas e ao impacto orçamentário.

"Nos últimos anos, temos dado passos importantes no sentido de aprimorar as nossas análises, em diferentes perspectivas, de dados econômicos obtidos durante o processo de atualização do Rol.

Assim, ampliamos a visibilidade de nossas práticas e fornecemos subsídios para a evolução dos métodos e análises econômicas sobre as novas tecnologias em saúde”, pontua o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos, Alexandre Fioranelli.

Clique aqui para acessar o Painel de Informações do Rol.

Aprimoramento do Rol

O Rol da ANS é composto pelos exames, terapias, cirurgias e consultas que compõem a cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos de saúde, visando o diagnóstico e o tratamento de todas as doenças listadas na CID da Organização Mundial da Saúde e tem sido constantemente aperfeiçoado, para procedimentos e medicamentos eficazes e seguros aos beneficiários, sem perder de vista a sustentabilidade do setor. Nos anos de 2022 e 2023, até o momento, foram incluídas 32 novas tecnologias.

O processo de atualização do Rol segue rígidos critérios, baseados no método de Avaliação de Tecnologias em Saúde utilizado em países como França, Alemanha e Inglaterra, e conta com ampla participação social.