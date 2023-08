Obras do prédio do Instituto-Geral de Perícias em Bagé foram iniciadas

Buscando ampliar sua presença no interior do Estado, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) iniciou, na semana passada, a construção da sede do Centro Avançado de Perícias, em Bagé. Por meio das secretarias de Obras Públicas e da Segurança Pública, o governo do Estado investirá mais de R$ 2,5 milhões nos novos prédios, que irão garantir melhores condições físicas para a realização dos serviços de identificação, medicina legal e criminalística, atendendo aos moradores dos municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Perícias.

A diretora-geral do IGP, Marguet Mittmann, destaca a importância da modernização das estruturas para garantir um trabalho cada vez mais qualificado para a população. “Nos últimos anos, o IGP adquiriu equipamentos de ponta para a realização das perícias no Estado. A reforma das estruturas acompanha esse avanço, refletindo na qualidade de vida dos servidores e impactando positivamente no atendimento dos cidadãos”, ressalta.

A obra, que terá área de 542m², está em fase de mobilização de equipes, limpeza, terraplanagem e instalação de canteiro e tapumes. O projeto será executado pela Âncora Construções e Equipamentos e fiscalizado pela 13ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop). O prazo de execução é de 360 dias.

O projeto contempla a construção de três prédios interligados na Rua 20 de Setembro, 889, em terreno cedido pela prefeitura. No prédio principal, funcionarão as salas dos peritos, de fotografia e de reuniões. Ele também conterá sanitários, refeitório e dois dormitórios. O segundo terá área de atendimento com sala de espera, guichês, duas secretarias, sanitários e salas de exames. Por fim, no terceiro, funcionará a necropsia, com salas de espera e de reconhecimento, além de sanitários.