Surfe: Filipe Toledo avança em Teahupo’o e garante vantagem no Finals

O Brasil teve um grande início na etapa Teahupo’o (Taiti) do Circuito Mundial de Surfe. O destaque do primeiro dia da janela de competições, nesta sexta-feira (11), foi a classificação de Filipe Toledo para as oitavas de final, o que garantiu ao brasileiro a primeira posição no ranking mundial na temporada regular, o que lhe assegura uma grande vantagem na disputa do WSL Finals, etapa que definirá os campeões mundiais.

???? SEED LOCKED. @Filipetoledo77 is headed to the #RipCurlWSLFinals ranked World Number 1 wearing the yellow jersey. @ripcurl pic.twitter.com/uh5ZkN1Vek — World Surf League (@wsl) August 11, 2023

Desta forma Filipinho será o surfista melhor posicionado na disputa do título mundial masculino no WSL Finals. Ele só precisará cair na água para disputar a grande decisão. A classificação para as oitavas de Teahupo’o, que assegurou a liderança do ranking para o brasileiro, foi assegurada após vitória sobre o australiano Liam O'Brien e o taitiano Matahi Drolle.

“Estou muito feliz de ter vencido minha primeira bateria. Sabia que precisa vencer ela para assegurar o primeiro lugar no WSL Finals e tô amarradão de ter vencido”, declarou Filipe Toledo logo após o resultado.

Yago Dora e Gabriel Medina também venceram suas respectivas baterias e avançaram de forma direta para as oitavas no Taiti. Dora participou da primeira bateria do masculino e brilhou para superar o 11 vezes campeão do mundo Kelly Slater (Estados Unidos) e Ian Gentil (Havaí). Já o tricampeão mundial Gabriel Medina deixou pelo caminho os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya.