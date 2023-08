Funarte recebe versão de Sarah Kane de 'Fedra'

O espetáculoO Amor de Fedra, adaptação da antiga tragédiaFedra, estreia no Teatro de Arena Eugenio Kusnet, da Funarte, em Vila Buarque, São Paulo (SP), no dia 13 de agosto, para temporada até 3 de setembro. A peça narra a história da rainha Fedra que se apaixona pelo enteado Hipólito e enfrenta consequências trágicas por causa desse amor proibido.

A versão, com narrativa contemporânea, é da inglesa Sarah Kane (1971– 1999)considerada uma das grandes autoras do teatro mundial no século XX. A história é recontada de maneira “intensamente sombria”, abordando temas como “sexualidade, abuso, violência e desejo”. A produção informa que o trabalho traz para os palcos uma crítica a um “comportamento infantilizado”, a um consumismo e a uma hiper-sexualização. Também expondo a “hipocrisia humana”, estimula “questionamentos sobre o que é o poder e de quem é o poder”.

O grupo realizador comenta que “o caráter inovador, performático, pós-dramático e contemporâneo” presente no projeto, “confronta concepções de ‘mainstream’” – ideias, atitudes ou ações consideradas normais ou convencionais, ou “tendência dominante na opinião, na moda ou nas artes”. Os artistas acrescentam que esse aspecto “vai ao encontro do trabalho da autora, que buscou a inovação” por meio de sua obra. E argumentam: “...seus textos repletos de violência e brutalidade, despertam no público e na crítica [..] amor e ódio. É reconhecida como uma escritora que proporcionou inovações formais no teatro britânico no início dos anos 1990.”

A peçaFedra, do filósofo e dramaturgo romano Sêneca (4 A.C. – 65 D.C.), foi escrita por volta da quinta década depois de Cristo. Teria sido baseada principalmente na tragédia gregaHipólito, de Eurípides. Ganhou uma versão de sucesso em 1676, do francês Racine.

Espetáculo teatral

O amor de Fedra

De 13 de agosto a 3 de setembro, de quinta-feira a sábado, às 20h; domingo, às 19h

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr.Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Ingressos: R$ 40. Meia-entrada: R$ 20

Vendas on-line, no site Sympla, ou na bilheteria – que abre 1h antes da apresentação

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 90 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível

Estacionamento: não há no local

Ficha Técnica

Direção: Caco Santana e Rita Giovanna | Assistência de Direção: Maria Clara Strambi | Preparação corporal: Livia Vilela | Desenho de Luz: Verônica Castro | Projeção e som: Caco Santana e Ana Carolina Rocha | Cenário concepção: Caco Santana | Arte gráfica: @traquete.abita

Elenco: André Mourão, Bruno Delboni, Felipe Ribas/Chrystian Roque, Isabella Esaudito eLaura Carvalho

Fotografia de ensaios: Ana Carolina Rocha | Vídeo de divulgação: Maria Luiza Ribas | Tradução: Laerte Mello e Renata Aspesi & Rita Giovanna | Cenotécnico: Diego Rodda | Maquiagem: Isabella Esaudito

Agradecimentos: Maria Silvia Betti, Fernando Azevedo, Larissa Mourão, Derbis Lemes, Thais Russo, Catarina Hong e Luisa Moretti