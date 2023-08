ANAC e ABAV lançam cartilha sobre passagens aéreas compradas em agências de turismo

Quando se aplica a regulamentação da ANAC?

Embora tenham um papel importante na venda de passagens aéreas, as agências de turismo não prestam o serviço de transporte aéreo propriamente dito. Por esse motivo,elas não podem interferir em determinadas etapas relacionadas à execução desse serviço. Também por isso, as agências de turismonão são reguladas pela ANAC, mas sim, pelo Ministério do Turismo.

Isso não significa que os passageiros que compraram passagens com agências de turismo não tenham direitos previstos na regulamentação da ANAC. Caso a passagem seja para um voo regular, aqueles quesão ofertados pelas empresas aéreas ao público e possuem horário e itinerário fixos, aplicam-se as regras estabelecidas na Resolução nº 400/2016 da ANAC.Para conhecer essas regras, acesse a página Passageiros no portal da ANAC .