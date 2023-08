Ação do governo do Estado na Praça da Alfândega discute violência contra a mulher

Ações do governo do Estado

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 40 casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, o que representa uma redução de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo estadual está intensificando as estratégias de enfrentamento. Diversas políticas públicas estão em curso e vêm contribuindo para a redução dos indicadores.

Atualmente, há 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) em diversos municípios do Estado. Na capital gaúcha, há uma Deam com atendimento 24 horas. Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil lançou a Delegacia Online da Mulher , hospedada dentro do site da Delegacia Online . O serviço pode ser acessado de qualquer tipo de dispositivo e funciona 24 horas por dia.

Desde 2019, o Estado disponibiliza as Salas das Margaridas, espaços preparados para receber as vítimas de forma reservada e acolhedora, onde o atendimento é realizado por agentes especializados. Atualmente, há 77 unidades desse tipo em funcionamento.

“Estamos ampliando o nosso atendimento e a capacitação dos policiais que fazem o atendimento às mulheres. Diversos cursos específicos relacionados à violência contra a mulher e ao feminicídio estão sendo realizados pelos agentes que atuam nessa área”, afirmou Cristiane.

A capitã Débora (E) e a delegada Cristiane, que atuam na proteção às mulheres, conduziram a ação na Praça da Alfândega. - Foto: Gustavo Mansur/Secom

No âmbito da Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha realiza visitas com o objetivo de verificar a situação familiar da vítima e fiscalizar se as medidas protetivas de urgência estão sendo cumpridas pelo agressor. Há 61 Patrulhas Maria da Penha atendendo 114 municípios gaúchos.

Em 2020, foi criado o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – EmFrente, Mulher. Coordenado pelo Programa RS Seguro, o comitê visa fortalecer a rede de proteção e apoio às mulheres em situação de violência e promover a equidade de gênero por meio de políticas transversais e integradas. O grupo reúne representantes de diversas instituições.

Outra iniciativa importante é o Monitoramento do Agressor, projeto focado na prevenção ao feminicídio que começou a funcionar em junho deste ano. Os agressores utilizam tornozeleiras eletrônicas para evitar que se aproximem das vítimas amparadas por medidas protetivas. O governo do Estado investiu R$ 4,8 milhões do Programa Avançar na compra dos equipamentos. Até agora, há dez pessoas sendo monitoradas em Porto Alegre e sete em Canoas.

A criação do selo EmFrente, Mulher, em março deste ano, é outra ação importante. Ele é uma certificação de responsabilidade social que será concedida às empresas que mantiverem ações contínuas de valorização das mulheres e de enfrentamento à violência contra elas. A divulgação da primeira lista com empresas aptas a receber a certificação ocorrerá no dia 7 de agosto.

Canais de Denúncia

190 – Brigada Militar

Brigada Militar 181 – Disque-denúncia (Secretaria da Segurança Pública)

Disque-denúncia (Secretaria da Segurança Pública) 197 – Polícia Civil

Polícia Civil 193 – Corpo de Bombeiros Militar