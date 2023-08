Associação dos Mágicos apresenta show e realiza conferência na Funarte SP

A Fundação Nacional de Artes– Funarte recebe, em seu Complexo Cultural SP, em Campos Elíseos, na Capital, aAssociação dos Mágicos de São Paulo (AMSP), para uma conferência e uma apresentação, aberta ao público e gratuita, no dia 10 de agosto, quinta-feira, às 19h30. Com números variados, o espetáculo, intituladoCups and Balls, é realizado pelo ilusionista e ator Léo Pedroso.

Com 16 anos de experiência e reconhecido por sua criatividade e inovação, o artista foi premiado como Profissional do Ano, em 2019, 2020 e 2021, pela Falasp e pelo ICFU, além de receber o reconhecimento da revista artística de ilusionismoMisdirection, em 2022. A sinopse anuncia: “Conferência exclusiva sobre ‘Cups and Balls’, um clássico da magia”. No número clássico nessa linguagem artística a –cuja tradução é “copos e bolas”, o artista utiliza esses itens para várias performances de prestidigitação.

Espetáculo de ilusionismo

Cups and Balls

Com Léo Pedroso

Conferência da Associação dos Mágicos de São Paulo (AMSP)

10 de agosto, às 19h30

Entrada gratuita– a bilheteria abre 1 h antes do espetáculo para entrega dos ingressos.

Classificação indicativa: livre

Duração: 120 minutos

Capacidade: 70 lugares

Acessibilidade: espaço acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

Sala Arquimedes Ribeiro – Complexo Cultural Funarte SP

Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Mais informações: https://www.facebook.com/amspmagic/