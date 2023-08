Redes Sociais Impulsionam a Visibilidade da Copa do Mundo Feminina

Com a busca por igualdade de gênero e mais representatividade em todas as áreas, o esporte feminino tem ascendido em um ritmo substancial nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Nielsen Brand Tracker com a FIFA Women 's World Cup, 41% da população global estava empolgada com a Copa do Mundo Feminina de 2023. Enquanto na edição anterior, em 2019, esse número representava apenas 1/3 da população.

No levantamento de 2018, quase metade do total de entrevistados disseram que assistiriam mais aos esportes femininos, caso a transmissão fosse gratuita. Além disso, 45% das pessoas disseram que assistiriam a um evento esportivo feminino ao vivo, informando que os eventos esportivos femininos são mais inspiradores, limpos e progressivos.

Neste cenário de abertura e demanda da população em acompanhar e participar mais dos eventos esportivos femininos, os veículos de comunicação passaram a transmitir os eventos mais vezes, além do aumento no patrocínio e investimento das marcas, trazendo mais destaque para a Copa do Mundo Feminina na mídia geral.

Como prova de destaque também nas redes sociais, recentemente, no jogo de estreia do Brasil e Panamá, o Brasil foi protagonista de um marco histórico: a maior audiência de uma partida de futebol feminino da história do YouTube, através do canal Cazé TV, do streamer e apresentador, Casimiro Miguel. Com mais de 1 milhão de aparelhos conectados simultaneamente, o número ultrapassou em 4 vezes o recorde anterior, que também era do canal, em uma partida entre Estados Unidos e Vietnã.

De acordo com uma pesquisa realizada pela LiveDune, ferramenta de gerenciamento de redes sociais, o perfil da Cazé TV que, atualmente, conta com mais de 650 mil seguidores, teve um aumento de 18,21% no número de seguidores, ganhando mais de 100 mil novos espectadores no perfil da rede social.

“No ambiente digital, o engajamento é traduzido pela interação das pessoas com a publicação, portanto vai além do alcance e da visibilidade do conteúdo”, explica Mónica Medina, especialista em Marketing e Country Manager da LiveDune. Na última semana de julho, os conteúdos publicados no perfil da Cazé TV engajaram uma média de 267 mil pessoas diariamente, conforme mostra o relatório da plataforma.

Com relação às publicações com maior engajamento da audiência, os dois principais estão diretamente relacionados ao campeonato global feminino, sendo a primeira com um vídeo com o gol na partida de estreia da jogadora Bia Zaneratto, seguido por uma publicação de um trecho da jornalista Fernanda Gentil contando, de maneira descontraída, sobre a troca de jogadoras das Filipinas durante um jogo.

Além do perfil da Cazé TV, o estudo também se aprofundou no desempenho do perfil oficial do Instagram da Seleção Feminina de Futebol, no qual foi identificado um aumento de 12% no número de seguidores da rede social.

Também com um aumento expressivo na quantidade de seguidores, o perfil oficial da Fifa Women's World Cup, ultrapassou 1 milhão de seguidores na última semana de julho, demonstrando o aumento no interesse das pessoas em acompanhar o evento global feminino.

Sendo um grande destaque no jogo de estreia do Brasil no campeonato, com 3 gols contra o Panamá, o Instagram de Ary Borges teve um crescimento de quase 10 vezes nas interações de seu perfil, relacionado às curtidas e comentários. A jogadora da seleção brasileira teve pouco mais de 50 mil curtidas nas suas postagens no mês de junho e, atualmente, acumula mais de meio milhão de curtidas, de acordo com o levantamento da LiveDune.

O mesmo aconteceu com o perfil da Marta, considerada a principal jogadora de futebol do mundo, um salto grandioso nas interações do perfil, levando em conta os conteúdos individuais e não colaborativos, além do constante aumento no número de seguidores, totalizando mais de 2 milhões, atualmente.

“As redes sociais se tornam aliadas poderosas da aproximação e relacionamento com o público, além disso, é capaz de alcançar públicos interessados em outros nichos, que até poderiam não se interessar por futebol em um primeiro momento, mas por serem alcançados pelos conteúdos compartilháveis e a movimentação gerada na rede, passam a conhecer, consumir e acompanhar o tema”, comenta Mónica.

Com o esporte feminino em destaque, as barreiras de gênero são ultrapassadas, servindo de inspiração para as gerações futuras. Para Mónica, cada interação nas mídias digitais desempenha um papel importante ao dar voz às atletas e aumentar a visibilidade de todo o trabalho que está sendo realizado, reforçando a importância do engajamento coletivo ao longo desse percurso. Neste cenário, as plataformas se estabelecem como um dos principais canais de comunicação, desempenhando um papel relevante na divulgação e criação de relacionamento entre os interlocutores e participantes do campeonato, com o público geral.