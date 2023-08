Operação Desmanche registra apreensão recorde de sucata no Estado

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou o maior volume de apreensão de sucatas automotivas da história da Operação Desmanche. A 121ª operação apreendeu mil toneladas em uma empresa de desmontagem irregular de caminhões no município de Estrela.A ação, que ocorreu nesta terça-feira (8/7), resultou em duas prisões por receptação, além de notificações administrativas pelo Corpo de Bombeiros Militar e por crime ambiental. Entre a sucata, foi encontrado um motor com numeração suprimida.

A Força-Tarefa dos Desmanches é um trabalho coordenado pela SSP em conjunto com Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias, DetranRS e Corpo de Bombeiros Militar – além da empresa Gerdau, parceira no recolhimento da sucata. De acordo com o coordenador da Operação Desmanche, major Jeferson Eroni, a integração entre os órgãos de segurança e a participação ativa da população são essenciais no combate aos estabelecimentos irregulares.

“Esta foi uma grande operação devido à significativa quantidade de caminhões na empresa. Focamos na fiscalização administrativa e verificamos situação de furto e roubo. Para isso contamos com a integração de esforços de todas das vinculadas”, destaca Eroni.

Sobre a lei

Neste mês de agosto, a Lei dos Desmanches – que regula a comercialização de partes, peças e acessórios automotivos de veículos – completou oito anos.O número de furtos e roubos de veículos no Estado, que foide 38.554 em 2015, ano em que a lei entrou em vigor,caiu gradualmente e atingiu a marca de 13.497 em 2022 – uma redução de 65%.A maior queda foi nos roubos (75% de 2015 para 2022), crimemais grave que envolve também violência contra a vítima. Entre os furtos (quando o veículo é levado naausênciado proprietário), a redução foi de 55%. Além disso, onúmero de empresas credenciadas passou de296em 2015 para429em 2022.

Lei dos Desmanches, que completa oito anos em agosto, resultou na redução de furtos e roubos -Foto: Divulgação SSP

Responsável pelo credenciamento das empresas de reciclagem e comércio de peças usadas, oDetranRS vinculou às exigências tambémuma preocupação ambiental e desegurançano trânsito. Os veículos desmontados devem passar por descontaminação para não poluir o solo, e todas as peças vendidas são submetidas a uma avaliação de segurança.