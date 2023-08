Setor aéreo brasileiro mostra forte recuperação de indicadores em 2022

Considerando a participação das empresas no mercado doméstico, a Latam ultrapassou a Azul no número de passageiros transportados, atingindo a marca de 28,7 milhões de viajantes. A Azul e Gol transportaram 26,5milhõese 26,3 milhões, respectivamente.Em termos percentuais, entre 2021 e 2022,Gol, Latam e Azul aumentaram seus números de passageiros transportados em 40%, 44% e 16%, respectivamente.

Dados Contábeis

O Anuário do Transporte Aéreo 2022 revela que 82% das receitas das empresas aéreas brasileiras são oriundas da venda de passagens, 10%provêmdo transporte de carga, e apenas 2% das receitas são oriundas do transporte de bagagens. Em contraponto, a participação dos gastos com combustível na composição dos custos das empresas aumentou de 26% em 2021 para 41% em 2022. Em 2022, as empresas áreas brasileiras tiveram prejuízos no valor de R$ 2,2 bilhões.