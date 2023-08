Circula Funarte desembarca no Rio Grande do Sul, com transmissão on-line

O “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo” terá nova edição no dia 10 de agosto, quinta-feira, desta vez em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O encontro da Fundação Nacional de Artes - Funarte será realizado das9h às 12h, no Auditório da Procuradoria Regional da República da 4a. Região (PRR4), com apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac-RS), por meio do Sistema Estadual de Cultura. A entrada é gratuita e a participação, presencial ou on-line, pode ser registrada em formulário digital, disponível aqui neste link .

O objetivo da ação é divulgar programas de fomento às artes, para atingir o maior número de agentes artísticos do Brasil. Também é retomar os espaços de participação social, com amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições, em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

A agenda contará com a presença do diretor executivo da Funarte, Leonardo Lessa; do diretor de Artes Cênicas, Rui Moreira; e da coordenadora do Pronac na Fundação, Luisa Hardman.

Depois da abertura em Minas Gerais, com passagens pelas cidades de Belo Horizonte e Contagem, o evento já teve sua edição também em São Paulo (SP). O projeto de circulação é aberto ao público e integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país.

Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes

A instituição lançou no dia 10 de julho a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música de todas as regiões do Brasil, com investimento de R$ 52 milhões. São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Conheça os programas já lançados e com inscrições abertas:

Funarte Retomada: composto por cinco editais, uma para cada linguagem artística

Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023



Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023



Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas

“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição Rio Grande do Sul:10 de agosto de 2023 (quinta-feira) | Das9h às 12h

Atividade com intérprete de Libras

Local: Auditório da Procuradoria Regional da República da 4a. Região (PRR4)

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre

Entrada gratuita

Inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemrOl1D5k6KFrTilKijuV9T3uJoy9wRMd3Q08BBVN0OB30JQ/viewform

Apoio:Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac-RS), por meio do Sistema Estadual de Cultura

Mais informações ao público: gov.br/funarte