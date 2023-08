Corinthians pega Old Boys para definir situação na Copa Sul-Americana

O Corinthians define sua situação na Copa Sul-Americana na partida de volta das oitavas de final contra o Newell's Old Boys (Argentina), que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (8) no estádio Coloso del Parque, em Rosário. ARádio Nacionaltransmite o confronto decisivo ao vivo.

Após triunfar na ida por 2 a 1, o Timão garante a vaga nas quartas de final mesmo com um empate. Em caso de vitória dos argentinos por um gol de diferença o classificado será definido nas penalidades máximas. Já o Newell's Old Boys avança nos 90 minutos caso triunfe com dois ou mais gols de diferença.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá que fazer ao menos uma mudança na equipe titular do Corinthians. Como o meio-campista Renato Augusto será poupado na partida contra os argentinos, o comandante do Timão terá que encontrar outro jogador para assumir o posto de principal articulador de jogadas da equipe do Parque São Jorge.

Uma possível equipe titular do Corinthians para enfrentar o Newell's Old Boys na partida decisiva é: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro e Yuri Alberto.

Transmissão da Rádio Nacional

ARádio Nacionaltransmite Newell”s Old Boys e Corinthians com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: