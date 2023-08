Empreendimentos da agricultura familiar de SC participam de feira destinada à cadeia da gastronomia

O Programa Gestão e Mercados da Epagri organizou a participação de 17 empreendimentos da agricultura familiar catarinense na Feal Santa Catarina 2023 – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação. O evento acontece nos dias 8 e 9 de agosto, no CentroSul, em Florianópolis.

Segundo Telma Tatiana Köene, coordenadora do Programa, essa é uma oportunidade para que pequenas agroindústrias do estado possam fazer negócios. A Epagri vai proporcionar a presença de produtores de cervejas , kombuchas orgânicas, cachaças, licores e gin artesanais. Também estarão expostos no espaço da agricultura familiar catarinense queijos, biscoitos, macarrão, alga desidratada, embutidos, mel, vinhos, sucos, espumantes e doces.

A feira é gratuita, aberta para público em geral, porém direcionada para operadoras de alimentos, como lanchonetes, pizzarias, hotéis, restaurantes, hamburguerias, confeitarias, etc. Haverá venda de produtos durante o evento.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) é a patrocinadora do estande, o que proporcionou a participação dos empreendimentos da agricultura familiar catarinense sem custos. A Epagri apoia na organização e oferece às famílias agricultoras expositoras hospedagem sem custo, em seu Centro de Treinamento em Florianópolis.

A Feal é uma oportunidade para a indústria e demais fornecedores mostrarem seus produtos e serviços para um público qualificado e decisor. Segundo o site do evento, as áreas de exposição são espaços com grande circulação de visitantes durante os dias de feira, promovendo oportunidades para ampliar relacionamento, visibilidade e gerar bons negócios.

Confira a relação dos empreendimentos da agricultura familiar catarinense que irão expor durante a Feal:

Cervejaria Imbé

Pirapuã Fermentados

Alambique Rein

Nonna Maria

Apiário Rosa de Saron

Funghinne Cogumelos

Biscoitos da Bisa

Di casa é massa (Cooperfavi)

Algama Fazenda Marinha

Charcutaria da Quinta

Dom Natural Alimentos

Queijos Possamai

Mel São Bonifácio

Queijaria Sítio Santo Antônio

Vinícola Familia Viel

Casa Bianchi

Bachmann Artesanal

Serviço

O que : Feal Santa Catarina 2023 – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação, com presença de agroindústrias familiares de SC

: Feal Santa Catarina 2023 – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação, com presença de agroindústrias familiares de SC Quando : 8 e 9 de agosto, das 10h às 19h

: 8 e 9 de agosto, das 10h às 19h Onde : em Florianópolis, no CentroSul (Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro)

: em Florianópolis, no CentroSul (Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro) Informações e entrevistas : Telma Tatiana Köene, coordenadora do Programa Gestão e Mercados da Epagri

: Telma Tatiana Köene, coordenadora do Programa Gestão e Mercados da Epagri

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, jornalista, fones (48) 3665-5407 / 99167-3902